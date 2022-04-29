新北在浪頭上 推線上自填疫調 侯友宜呼籲如實填寫

新北市昨起推出線上自填疫調，被問及確診者沒有如實自填怎麼辦，新北市長侯友宜呼籲，一定要把實況寫好告訴疫調人員，才能保護身邊周遭的人。侯友宜也說，居隔轉型是勢在必行，新北的確診量跟居隔量是全國最多，新北的狀況不一樣，希望中央多考慮、多給支持。

侯友宜說，現在要慢慢調整步伐，選擇跟病毒共存，從原本被動、被管理、被疫調，要慢慢學會主動管理自己，在自填疫調的時候，要誠實面對、盡快寫好告訴疫調人員，才可以保護到周遭的人，讓身邊的人得到更多資源被保護，沒人希望其他人也確診。

新北市確診數逐漸增高，侯友宜表示，居隔轉型是勢在必行，且有限制條件，這是一定要走的路，讓醫療量能確保在中重症，前端的輕症跟無症狀也要做好，他尊重中央審核，這是中央權限，但希望中央可以快速審核完畢，新北在浪頭上，願意先實行，就像當初實施居家照顧，先走了半個月才有保存醫療量能，期待中央多考慮新北市的狀況不一樣，希望多給支持。

針對招募志工，侯友宜表示，這次重點擺在居家照護關懷中心的志工受訓，已有2批、800人受訓完畢，累計1千名志工可協助居家接線關懷，跟區公所、衛生所並肩作戰，另有106隊、2500名志工，協助防疫環境清消、送藥送餐跟生活關懷，累計已動用到3500名，新北還會不斷去做好志工訓練，補充量能，大海浪已經來了，面對大海嘯會動用更多志工跟市府團隊的公務體系，包含退休人員，把這波所有量能照顧到所有新北市民，新北在這次確診數量占了很高比例，要擋住這波疫情。