疫情擴大 北市府5月2日起全面啟動分艙分流、遠距會議

疫情持續擴大，台北市政府上周陸續有員工確診，連市長柯文哲、副市長黃珊珊都因與確診者實體開會，居家隔離到23日深夜。北市府人事處上周已通知各局處，實施一周強制線上遠距辦公演練，可以居家辦公者盡量遠距上班。台北市長柯文哲上午在防疫會議拍板，自5月2日起，市府全面啟動分艙分流、居家辦公、遠距視訊會議。

柯文哲日前在疫情記者會表示必要時會「軟性封城」，此話一出引發各界關注。柯文哲赴議會報告追加減預算答詢時進一步解釋，軟性封城內容和去年6月三級警戒差不多。如今再宣布市府人員下周一全面分艙分流、異地上班。

由於柯文哲、黃珊珊4月13日與中華智慧運輸協會貴賓實體會議，因與會貴賓曾赴澎湖旅行團並於16日確診，2人到仁愛醫院PCR採檢為陰性，隨後居家隔離至4月23日深夜12時止。加上柯、黃隔離前，北市產發局、新工處、地政局和媒體事務組陸續有員工和替代役男確診，北市府從4月18日起就進行一周強制演練遠距辦公，分流上班。

北市府表示，去年因應三級警戒已訂有分流上班SOP，不過疫情降至二級後，各局處視需要才遠距辦公，如今疫情升溫，因此立刻啟動演練，並從下周一起，全面啟動分倉分流、居家辦公、遠距視訊會議。