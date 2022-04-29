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北市公車好危險！違規迴轉跨越車道 違停遭勸反罵人

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市公車下橋後直接跨越3車道停靠站牌，後方車輛若未注意恐發生碰撞。圖／北市議員徐立信提供
北市公車下橋後直接跨越3車道停靠站牌，後方車輛若未注意恐發生碰撞。圖／北市議員徐立信提供

有民眾投訴，大都會公車司機在馬路上違規迴轉、無視後方車輛跨越3線道停靠、違停勸阻後口出惡言，甚至發生乘客才一隻腳踏上公車，司機就直接開走的狀況，導致民眾受傷。對此，客運總經理李建文表示，這些都是駕駛的違規行為，會再加強溝通輔導，檢討預防矯正。

議員徐立信接獲民眾投訴，公車司機為了貪圖方便，在延平北路六段、社中街口違規迴轉，每天數十次都無人管理；另外公車下橋後，還直接橫跨三個車道，只要汽車、機車沒注意就會發生車禍，險象環生；還有民眾好心提醒公車違停，反被司機痛罵。

徐立信還提到，有司機疑似分心看手機，乘客還沒完全上車就直接關門開車，被拖行數公尺，該乘客還是日籍，日本大眾運輸都相當謹慎，在台灣卻是一腳踏去就把車開走，到司機那邊出了問題，是很難找還是難以管理，要求北市交通局和大都會客運改進，對司機進行教育訓練。

李建文坦承，影片中都是駕駛個人的違規行為，因為公運處規定在延平北路、通河西街口才能迴轉，有專用號誌，只是司機便宜行事；而公車違停司機反罵民眾，李建文說，會請司機向民眾道歉，是駕駛情緒控管出問題，也會對其溝通輔導。

另外公車下橋後無視後方車輛違規跨越3車道停靠載客，交通局長陳學台說，一般換車道要漸進式的切換，是駕駛行為的問題；李建文說，會再盤點是不是有相關路線對駕駛來說不容易操作，申請會勘，但若純屬駕駛員個人行為，會加強內部教育訓練。

至於乘客未完全上車就關門，導致乘客被拖行、受傷，李建文坦言，是駕駛人沒有注意到乘客還完全上車，就直接把車門關起來，乘客腳踝被車門打到、跌倒，雖然該案後續有和乘客和解，卻不代表事件結束，還是要檢討矯正預防，駕駛人也會列入愛心關懷進行溝通輔導。

違停 車道

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