淡水福佑宮建廟240年祈安遶境 警明實施交通管制

建廟於乾隆年間的淡水福佑宮，今年適逢240週年，廟方於明天（30日）早上將舉辦 「2022天上聖母聖誕・祈安遶境活動」宗教盛會，淡水警方將實施部分路段交通管制及加強疏導措施，請民眾遵守警察指揮引導。

淡水警方表示，淡水福佑宮昔稱「媽祖宮（Keng）」，創建於清朝乾隆壬寅47年（西元1782年），是淡水地區最早草創的廟宇。今年適逢建廟240周年，廟方將於淡水區中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道舉辦 「2022天上聖母聖誕・祈安遶境活動」宗教盛會。

為此，轄區淡水警方將於明天上午9時到晚上6時，針對進入淡水中正路自小客車進行管制措施，除當地居民及洽公車輛外一律禁止進入，英專路段請遵守警察指揮引導，屆時請民眾配合交通管制人員指揮及各路口（段）停車指引資訊牌面前往停車，以維護道路交通順暢。

管制範圍包括，淡水區中正路與中山路口至中正路與文化路口段，文化路與新生街口至中正路馬偕銅像前路段，英專路自中正東路與英專路口，至水源街1段與英專路口。