線上疫調網址竟跳出正妹自拍 新北衛生局：遭惡搞

因確診人數飆升，新北今起不再用電話疫調，而是發簡訊，請確診者線上自填疫調。不料有民眾稱收到新北市衛生局簡訊，短網址卻跑出正妹自拍照。衛生局表示，簡訊應是遭到惡搞，且今日發出3800封都沒有問題，但為避免影響民眾通報權益，已調整簡訊網址。

新北衛生局長陳潤秋今下午才在疫情記者會上說，新北啟用確診者線上自填疫調，首日發出3800封簡訊，已有2千多人回傳，然而有民眾稱自己收到衛生局簡訊，訊息內容要求點連結填寫疫調，網址卻跳出一位年輕女子的自拍。

衛生局表示，經查證網路流傳「新北自填疫調簡訊」中的縮網址，倒數第三個英文字母原為大寫「I」，被竄改為英文字母小寫「l」。因此連結出現錯誤網頁，目前已經立即調整簡訊連結網址，避免錯誤訊息影響民眾通報權益，並呼籲勿散播疫情謠言、不實訊息，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高可罰300萬元。