新北社區藥師出勤忙 居家照護病患服務到府

中央社 / 新北28日電

新北市府今天表示，有362名社區藥局藥師、藥劑生，不但賣快篩試劑，並已提供超過800件居家照護送藥到府；感謝防疫夥伴努力，一起保持醫療能量照顧中重症。

新北市長侯友宜上午前往板橋區的社區藥局，瞭解居家照護送藥流程，並關心藥局前排隊購買快篩實名制的民眾；下午與衛生局長陳潤秋一起主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會。

陳潤秋在會中表示，新北今天啟動居家照護第3階段，與醫院、地區醫院和診所、新北藥師公會所有藥師，一起照護新北確診個案。病患若有醫療需求，10家核心責任醫院或與診所醫師視訊診療，並開立處方簽；如果沒有家人可代領，就會釋出到藥局。

新北市藥師公會理事長許有杉接受聯訪表示，當居家照護民眾有用藥需求時，由責任醫院開立電子處方箋，透過公會規劃29個行政區窗口，就近分配到社區藥局調劑及送藥到府，並透過通訊指導用藥與衛教。

許有杉說，目前共285家社區藥局、共362名藥事人員加入行列，已提供超過800件居家送藥及用藥諮詢服務，兼顧隔離在家民眾用藥品質與安全。

板橋區藥師吳明慧接受中央社記者電訪表示，接獲公會派送的電子處方箋後，會調劑並將藥品、衛教宣傳單放在居隔者的門口，並以群組電話或視訊提供諮詢，她很樂意為防疫共同盡一分心。

吳明慧表示，除了今天開賣快篩試劑，持續性的居家照護送藥也不中斷，平常，藥局也有慢性處方箋調劑及一般業務，因此特別忙碌，為了防疫，藥師還全副防護衣上陣相當悶熱。

衛生局統計，28日開始，有892處藥局參與販賣快篩實名制，每家藥局每天有78人份，發揮社區藥局公衛助手功能。

侯友宜特別感謝投入居家送藥及快篩實名制販售的藥師與藥劑生，在繁忙的藥局業務，身著隔離衣在街頭巷尾為居家照護民眾送藥到宅，又需安撫實名制排隊民眾的情緒，成為陪伴鄰里的好厝邊。

新冠肺炎

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