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瑞芳吉安停車場亂象多 民代協調各單位改善

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安停車場長期缺乏管理維護，市議員林裔綺允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安停車場長期缺乏管理維護，市議員林裔綺允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳四腳亭重要的停車場，吉安停車場因長期缺乏管理維護，加上民眾缺乏公德心，導致停車空間環境不友善及環境髒亂種種亂象引起民怨，今(28)日議員林裔綺在接獲陳情後就和里長及區公所到現場了解狀況，也允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。

放眼望去，四腳亭吉安里的吉安停車場空間還不算小，大概可以停上20台左右，但是走近旁邊的花台，垃圾就這樣塞在花圃內，環境顯得髒亂，還有民眾把家用垃圾也往停車場丟，讓其他看不下去的住戶頻頻跟里長抱怨，但目前環境維管只由里長和志工根本應付不來。

尤其這座停車場又是免費供民眾停車，如此一來就有民眾長期當自家停車位占用，亦或是明顯已經該報廢的車輛，車主卻遲遲未出現來處理，占用空間也造成環境髒亂，長期下來讓很多住戶都抱怨連連，今(28)日議員林裔綺在接獲陳情後就到現場了解目前停車場的亂象。

四腳亭另一座吉慶停車場之前也有類似問題，經過改善後環境好很多，另外，議員林裔綺說，今天實地來勘查現場狀況，不僅環境缺乏管理維護，硬體設施也老舊有待更新，將協調各全權責單位分階段進行改善，吉安里長謝永昌也呼籲民眾共同維護公共環境，發揮公德心垃圾不落地。

停車場 瑞芳

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