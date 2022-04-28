汐止翠湖油桐花開 走步道感受白雪飄落

汐止翠湖環境悠靜，每天都有許多民眾運動休閒，尤其五月雪油桐花，今年似乎開的特別早，從四月中開始，油桐花開滿整個山頭，今(28)日新北市議員白珮茹在前往檢視步道的同時，看著沿路白色的油桐花飄落一地，表示就好像鋪上一層白色地毯一樣，真的很美。

新北市議員白珮茹說，今天主要是到翠湖來走走看一看，因為每一年都會來看看步道的狀況，其實每一年新北市政府也都會來巡視這條步道，接近五月入夏之後，山上的油桐花已經漸漸盛開，剛剛沿路也看到滿地的桐花雨，請大家把握機會趁油桐花盛開的時候來翠湖還有金龍湖走走。

走進步道裡頭，一樣驚喜連連，油洞花開，點綴綠色山頭，步道上都是白色花朵，尤其一看到雪白的桐花隨風飄落，民眾說好浪漫，這幾年來沿路種了不少花花草草，現在春天百花盛開，色彩繽紛，走到翠湖，悠靜的湖水，搭配周邊的綠樹，還聽的到蟲鳴鳥叫，美麗的大然，吸引好多人來爬山健行，尤其進來到翠湖路途不遠，如果體力不錯，可以挑戰再往上走，可以到老鷹尖。

白珮茹表示，翠湖週邊的生態真的不錯，到了翠湖這個點之後還可以繼續往上爬離最頂峰其實沒有很久，因為最上面是石頭步道，可能要邊走邊爬，一到頂峰就可以看到一望無際的美景，也可以看到內湖、東湖，因為步道沒有很長，如果大家有空有體力的話可以挑戰。