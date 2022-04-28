汐止北峰公園蛇出沒 里長勇抓毒蛇沒在怕

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的北峰公園出現了一條龜殼花，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。圖／觀天下有線電視提供
汐止區的北峰公園出現了一條龜殼花，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。圖／觀天下有線電視提供

夏天到了蛇也開始出沒，位在汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，前兩天就出現了一條龜殼花，因為，公園平常休閒的人很多，再加上一旁就是小朋友的遊樂器材，所以，一接到通報後，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。

北峰里長陳南海表示，天氣一熱蛇就出沒，因為北峰公園比較靠山邊，幾乎每一年都要抓好幾條蛇，尤其公園人很多，小朋友也會來玩溜滑梯，所以，那天巡的時候剛好看到一條龜殼花，很大隻三尺多的長度，所以，趕快拿捕蛇夾捉起來。

汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，白天就有不少民眾會在涼亭乘涼，或是使用休閒健身器材，也有家長帶著小朋友來玩溜滑梯，不過，就在前幾天晚上，在靠近小朋友遊樂器材旁的花台邊，就發現了有蛇出沒，當下里長勇敢抓毒蛇，民眾也說公園人多，有蛇真的挺危險，里長挺多才多藝，種花抓蛇都會。

陳南海指出，之前動保處有給工具就是捕蛇夾，會放在公園這邊還有土地公廟各一支，這個工具挺好用，人不用太靠近蛇就能抓，但最重要是要大膽，不然看到毒蛇真的挺可怕，尤其龜殼花很毒是三角頭，要抓起來，讓里民到公園來比較安全。

汐止 龜殼

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