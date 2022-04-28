詐騙車手臨櫃遭逮 淡水警救出被軟禁被害者

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水警逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。圖／紅樹林有線電視提供
淡水警逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中山路某銀行日前向警方報案，有名男子要提領大筆現金，疑似為遭到詐騙，淡水警到場逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，另外還有34歲賴男、20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男等4人疑似為詐騙集團同夥，警方進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。

淡水警分局偵查隊長王凱文表示，當場在房內查獲26歲的林姓主嫌在內的2女4男，以及遭到軟禁的39歲蔡姓女子等1女4男，現場並查扣多筆網路銀行交易明細、帳簿、身分證、現金26萬元及毒品安非他命等證物，據了解，林姓主嫌利用網路刊登求職廣告吸引求職者前來後，將人誘騙到租屋處軟禁並沒收所有手機、證件及存摺，接著再監控被害人辦理金融帳戶或提領詐騙贓款，若被害人不從或意圖逃跑，便暴力相向。

淡水分局呼籲，詐騙集團經常利用臉書或通訊軟體，以高薪當幌子招攬年輕學子或失業、待業民眾，伺機騙取他們的證件或存摺，求職者往往在不知情的狀況下，淪為提供帳戶的人頭或車手，民眾求職務必要謹慎確認工作內容，全案朝詐欺集團報請士林地檢署指揮偵辦並深入溯源擴大追查。

詐騙集團 淡水

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