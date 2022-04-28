種防風林固沙有成 金山磺港里不再積沙

金山區磺港沙灘受海風吹拂，海沙直接往一旁的河道吹去，甚至是往磺港里內飛去做堆積，為了守護國土也固沙，兩年前市議員白珮茹會勘，請林務局協助種下林投樹作為防風林來固沙，現在兩年過去，沙灘上的沙被防風林擋下，里內設施也不會再被沙土覆蓋。

磺港里長許明熙指出，之前沒有防風林，沙灘上的沙就是直接吹進旁邊磺溪舊河道與路面，造成淤積與里內居民的困擾，好在在市議員白珮茹的協助下，防風林終於種起來，沙灘上的沙被防風林擋下，現在里內設施也不會再被沙土覆蓋。

市議員白珮茹表示，其實磺港沙灘的沙，不只是會被吹進內陸造成里民的困擾，更加還會讓國土因為沙土的流失也跟著流失掉，因此日前才會為了保護國土才會在兩年前堅持要種防風林固沙，如今林投小樹茁壯長大中，而這片沙灘也將會是很有意義的自然教育場地，要讓下一代看見固沙、保護國土的重要性。