種防風林固沙有成 金山磺港里不再積沙

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市議員白珮茹請林務局協助種防風林來固沙，現在兩年過去，磺港里內設施也不會再被沙土覆蓋。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員白珮茹請林務局協助種防風林來固沙，現在兩年過去，磺港里內設施也不會再被沙土覆蓋。圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺港沙灘受海風吹拂，海沙直接往一旁的河道吹去，甚至是往磺港里內飛去做堆積，為了守護國土也固沙，兩年前市議員白珮茹會勘，請林務局協助種下林投樹作為防風林來固沙，現在兩年過去，沙灘上的沙被防風林擋下，里內設施也不會再被沙土覆蓋。

磺港里長許明熙指出，之前沒有防風林，沙灘上的沙就是直接吹進旁邊磺溪舊河道與路面，造成淤積與里內居民的困擾，好在在市議員白珮茹的協助下，防風林終於種起來，沙灘上的沙被防風林擋下，現在里內設施也不會再被沙土覆蓋。

市議員白珮茹表示，其實磺港沙灘的沙，不只是會被吹進內陸造成里民的困擾，更加還會讓國土因為沙土的流失也跟著流失掉，因此日前才會為了保護國土才會在兩年前堅持要種防風林固沙，如今林投小樹茁壯長大中，而這片沙灘也將會是很有意義的自然教育場地，要讓下一代看見固沙、保護國土的重要性。

沙灘 金山

延伸閱讀

大雨常宣洩不及積淹水 金山三界壇路周邊排水完成改善

全台最美海岸線被破壞 駱駝峰奇岩淪為留言板

影／北海岸駱駝峰奇岩被無良民眾刻字 淪為情侶留言板

新北僅分配到10萬份快篩試劑 議員認為分配太少

相關新聞

新北住都中心試辦「好夥伴」計畫 6月前上路

都市更新、危老重建的需求高漲，但過程往往耗費大量人力與時間，為擴大都更業務產能，新北住都中心今（28）日宣布，將試辦「好...

線上疫調網址竟跳出正妹自拍 新北衛生局：遭惡搞

因確診人數飆升，新北今起不再用電話疫調，而是發簡訊，請確診者線上自填疫調。不料有民眾稱收到新北市衛生局簡訊，短網址卻跑出...

詐騙車手臨櫃遭逮 淡水警救出被軟禁被害者

新北市淡水區中山路某銀行日前向警方報案，有名男子要提領大筆現金，疑似為遭到詐騙，淡水警到場逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，另外還有34歲賴男、20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男等4人疑似為詐騙集團同夥，警方進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。

汐止北峰公園蛇出沒 里長勇抓毒蛇沒在怕

夏天到了蛇也開始出沒，位在汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，前兩天就出現了一條龜殼花，因為，公園平常休閒的人很多，再加上一旁就是小朋友的遊樂器材，所以，一接到通報後，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。

瑞芳吉安停車場亂象多 民代協調各單位改善

瑞芳四腳亭重要的停車場，吉安停車場因長期缺乏管理維護，加上民眾缺乏公德心，導致停車空間環境不友善及環境髒亂種種亂象引起民怨，今(28)日議員林裔綺在接獲陳情後就和里長及區公所到現場了解狀況，也允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。

疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

母親節將至，疫情升溫，市議員關注台北市鄰里是否繼續舉辦或停辦母親節相關慶祝活動。北市府今決定鄰里不辦理晚會或同類型活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。