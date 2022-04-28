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疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

母親節將至，疫情升溫，市議員關注台北市鄰里是否繼續舉辦或停辦母親節相關慶祝活動。北市府今決定鄰里不辦理晚會或同類型活動，改以發放母親節紀念品，現場控制動線，但落實量體溫、消毒，全程戴口罩。至於議員質疑有野餐等聚會的台北開齋節，市府仍照常舉辦。北市觀傳局表示，這次開齋節規畫已避免飲食攤，有相關備案。

議員張斯綱說，疫情目前在社區漫延，市府應降低舉辦大型活動，地方里長也在問，母親節活動要不要辦？有的餐會雖然已經改成發紀念品，但這仍是群聚，所以還是要辦嗎？難道發東西就沒有傳染風險？他覺得民政局應該喊暫停，延到中秋節再辦。

議員鍾沛君也說，今年開齋節仍照常舉辦，但可以不辦嗎？因為移工都是在照顧老人家。雖然觀傳局規畫避免飲食攤，也有相關備案。但這是假裝沒看到問題，因為活動會在戶外大安森林公園辦野餐，恐把病毒帶給受雇的老人和小朋友，在疫情高鋒下，這會製造雇主與移工的矛盾。

民政局指出，里辦公處主辦或協辦的活動，已經決定不辦理晚會或同類型活動，改以發放母親節紀念品，並請區公所協助控管現場的動線、距離，落實量體溫、消毒，全程戴口罩，禁止飲食行為。

針對北市大型活動，例如穆斯林重要節日的開齋節，北市府表示，目前評估，還是續辦但管制要加嚴，雖然北市配合中央昨天發的新防治措施取消實聯制，不過大家還是要提高警覺，口罩戴好、保持社交距離、勤洗手。另也調整規定，不能供應食物，開齋節必須持小黃卡證明，有打三劑疫苗才可入場。

圖／北市府提供
圖／北市府提供

北市 母親節 疫情

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