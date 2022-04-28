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北市開齋節照辦 柯文哲：全程戴口罩、不得飲食

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天表示，原訂5月8日登場的台北市開齋節，北市府考慮很久，原則上還是舉辦，不過活動需要全程戴口罩，吃東西的規畫全部取消掉。圖／北市府提供
柯文哲今天表示，原訂5月8日登場的台北市開齋節，北市府考慮很久，原則上還是舉辦，不過活動需要全程戴口罩，吃東西的規畫全部取消掉。圖／北市府提供

疫情持續升溫，全台本土確診破萬，台北市今天本土確診也有2424例，大型活動要不要停辦？台北市長柯文哲今天表示，原訂5月8日登場的台北市開齋節，北市府考慮很久，原則上還是舉辦，不過活動需要全程戴口罩，吃東西的規畫全部取消掉。

柯文哲說，因確診持續增加，不過中重症沒有這麼嚴峻，但還是會造成醫療體系的衝擊，既然預期確診上升，政府也不能不做動作，所以會在各個地方踩一下煞車，所以台北市開齋節儘管照常舉辦，但加嚴防疫規定，除全程戴口罩，吃東西的攤位就要取消掉。

柯表示，因應疫情確診攀升，台北市儘管配合中央宣布的取消集會人數上限、公共場域人流控管、總量管制及實聯制。但北市府提出六項活動防疫措施，包括活動現場要備有量測體溫設備、乾洗手、酒精等消毒設備。

還有工作人員健康管理；活動期間全程佩戴口罩；場所加強環境清消；若設置指定販賣區及專屬飲食區，供民眾脫口罩飲食，該區應嚴格落實量體溫、提供消毒用品等，且不得邊走邊吃；還有主辦單位應備有防疫應變計畫。

柯文哲說，最重要的就是活動不能設置飲食區，盡量不要在那裡吃東西，更重要的是不要邊走邊吃，每個主辦單位也都要有防疫應變計畫，至於台北市開齋節，北市府考慮很久，原則上還是舉辦，不過活動需要全程戴口罩，吃東西的規畫全部取消掉。

北市 口罩 柯文哲

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