北市南門市場改建爆移工群聚 新工處：已復工

疫情升溫，台北市南門市場改建工程傳出16名移工群聚感染，新工處表示，工區自22日發現第一名確診者後，立即安排所有接觸者篩檢，目前工區已恢復正常作業。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中正區南門市場改建統包工程傳出有16名泰國籍移工群聚感染，引起市府關注。

台北市工務局新工處工務科大運工務所主任詹名成向中央社記者表示，南門市場改建工程從22日開始出現移工確診的情況，工區立即開始依照防疫規範對接觸者安排快篩，陽性者進一步PCR、陰性者該匡列的就去居家隔離，目前工區已恢復正常作業。

此外，台肥位於南港區的大樓工程也傳出移工群聚，人數高達30人，勞動局因此介入協助安置並調查宿舍狀況。

勞動局對此表示，相關單位已介入了解，細節將在防疫記者會上統一說明。