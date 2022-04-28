居家照護近萬人關懷箱需求大 新北64宗教團體捐1萬多份

國內權確診人數飆升，新北居家照護人數也逼近萬人，關懷箱需求也逐日提升，而三重區宗教文化發展協會號召29家宗教團體，合力捐贈2000份關懷箱。民政局長柯慶忠說，除三重區外，還有其他8區宗教團體也響應號召，截至昨日已捐贈1萬1031份，市價達1100萬以上。

三重區宗教文化發展協會今代表區內29家宗教團體，合力捐贈2000份關懷箱，副市長劉和然代表受贈說，新北市至昨日居家照護累計有9458人，居家隔離列管數多達4萬7100人，公衛負擔為全國最重，感謝三重區各宮廟義舉，協力市府為居家關懷者盡一份心力。

民政局長柯慶忠則表示，截至昨日，新北已有三重區、汐止區、板橋區、淡水區、三峽區、新店區、石門區、中和區及新莊區等9區，約64家宗教團體響應，捐贈約1萬1031份關懷箱，市價達1100萬以上。其中板橋區埔墘福德宮、三峽區普賢寺、中和區南山福德宮皆捐贈逾市值100萬的關懷箱，同時呼籲各宗教團體應持續採低度活動、避免群聚。