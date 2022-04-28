聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子島曙光恐滅？委員會通過下屆市長延續計畫附帶決議

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
社子島開發曙光恐再滅，北市議員陳政忠今天提案，要求市府應檢討107年6月26日的設籍期限、並要求委員會審查總預算時做成「延續計畫」的附帶決議。記者林麗玉／攝影
社子島開發曙光恐再滅，北市議員陳政忠今天提案，要求市府應檢討107年6月26日的設籍期限、並要求委員會審查總預算時做成「延續計畫」的附帶決議。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任內重大施政社子島開發案，目前遲未通過區段徵收範圍、抵價地比例核定，有議員憂下屆市長恐改弦易轍，社子島開發曙光恐再滅。

北市議員陳政忠今天提案，要求市府應檢討107年6月26日的設籍期限、並要求委員會審查總預算時做成「延續計畫」的附帶決議。民政委員會今天通過此提案，後續還要送大會審議。

北市地政局長張治祥說，安置配屋之所以訂在107年6月26日之前，是因北市府清查，開發案先前公告安置計畫後，107年6月26日後已增加800多戶，如果沒設籍時間限制，恐沒這麼土地可安置配屋，但對委員會通過提案，後續將進一步審慎評估。

柯文哲任期倒數7個多月，北市府日前坦言，內政部可能在7、8月才能通過區段徵收範圍和抵價地比例核定，通過後還有一連串工作，趕在柯文哲卸任前公告區段徵收公告將非常勉強，議員

議員陳政忠今天在民政委員會提案，希望社子島能在柯文哲任期倒數，形成一個有行政約束的決議，讓社子島能在下任市長上任後，延續開發進度。

議員王浩也質疑，柯文哲創一個107年6月26日的設籍限制，理由是社子島公告安置計畫後增加800多戶，「政府作為不夠坦蕩蕩、不能把老百姓當賊」，要求市府一個月內提設定設籍時間限制原因，「我也希望社子島開發成功，不要插頭拔到看不到曙光，現在已經是斷電前最後的餘暉。」

民政委員會今天也通過議員提案，要求北市地政局檢討107年6月26日設籍限制，考量北市區段徵收案均採公告前兩個月檢討；另外，九大聚落等再發展區衍生的工程費，不應納入開發成本，增加參與開發居民負擔；委員會審查112年總預算時也要做成附帶決議，以利社子島開發進度延續。

陳政忠說，社子島開發一波數折，陳情人訴求多為拆遷安置，社子島應拿掉安置配屋需於107年6月26日前設籍的限制拿掉，應以行之有年的區段徵收公告日期前兩個月算起，因北市其他開發案都是公告前2個月，為何獨獨社子島不行，說不過去，甚至未來居民，也可能走行政訴訟程序。

北市地政局長張治祥表示，如果沒設籍時間限制，恐沒這麼土地可安置配屋，但對於委員會通過的提案，將會進一步評估。

地政局長張治祥(前排中)說，如果沒設籍時間限制，恐沒這麼土地可安置配屋，但對委員會通過提案，後續將進一步審慎評估。記者林麗玉／攝影
地政局長張治祥(前排中)說，如果沒設籍時間限制，恐沒這麼土地可安置配屋，但對委員會通過提案，後續將進一步審慎評估。記者林麗玉／攝影

社子島 北市 柯文哲

延伸閱讀

若軟性封城 柯文哲：餐廳停止內用、遠距上班

停辦母親節活動與開齋節？柯文哲：明午再宣布

贊成6至11歲兒童打疫苗？柯文哲：還是打吧

議員曝北市曾刪「防疫用品」預算 柯文哲認：我錯了

相關新聞

新北住都中心試辦「好夥伴」計畫 6月前上路

都市更新、危老重建的需求高漲，但過程往往耗費大量人力與時間，為擴大都更業務產能，新北住都中心今（28）日宣布，將試辦「好...

線上疫調網址竟跳出正妹自拍 新北衛生局：遭惡搞

因確診人數飆升，新北今起不再用電話疫調，而是發簡訊，請確診者線上自填疫調。不料有民眾稱收到新北市衛生局簡訊，短網址卻跑出...

詐騙車手臨櫃遭逮 淡水警救出被軟禁被害者

新北市淡水區中山路某銀行日前向警方報案，有名男子要提領大筆現金，疑似為遭到詐騙，淡水警到場逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，另外還有34歲賴男、20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男等4人疑似為詐騙集團同夥，警方進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。

汐止北峰公園蛇出沒 里長勇抓毒蛇沒在怕

夏天到了蛇也開始出沒，位在汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，前兩天就出現了一條龜殼花，因為，公園平常休閒的人很多，再加上一旁就是小朋友的遊樂器材，所以，一接到通報後，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。

瑞芳吉安停車場亂象多 民代協調各單位改善

瑞芳四腳亭重要的停車場，吉安停車場因長期缺乏管理維護，加上民眾缺乏公德心，導致停車空間環境不友善及環境髒亂種種亂象引起民怨，今(28)日議員林裔綺在接獲陳情後就和里長及區公所到現場了解狀況，也允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。

疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

母親節將至，疫情升溫，市議員關注台北市鄰里是否繼續舉辦或停辦母親節相關慶祝活動。北市府今決定鄰里不辦理晚會或同類型活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。