社子島曙光恐滅？委員會通過下屆市長延續計畫附帶決議

台北市長柯文哲任內重大施政社子島開發案，目前遲未通過區段徵收範圍、抵價地比例核定，有議員憂下屆市長恐改弦易轍，社子島開發曙光恐再滅。

北市議員陳政忠今天提案，要求市府應檢討107年6月26日的設籍期限、並要求委員會審查總預算時做成「延續計畫」的附帶決議。民政委員會今天通過此提案，後續還要送大會審議。

北市地政局長張治祥說，安置配屋之所以訂在107年6月26日之前，是因北市府清查，開發案先前公告安置計畫後，107年6月26日後已增加800多戶，如果沒設籍時間限制，恐沒這麼土地可安置配屋，但對委員會通過提案，後續將進一步審慎評估。

柯文哲任期倒數7個多月，北市府日前坦言，內政部可能在7、8月才能通過區段徵收範圍和抵價地比例核定，通過後還有一連串工作，趕在柯文哲卸任前公告區段徵收公告將非常勉強，議員

議員陳政忠今天在民政委員會提案，希望社子島能在柯文哲任期倒數，形成一個有行政約束的決議，讓社子島能在下任市長上任後，延續開發進度。

議員王浩也質疑，柯文哲創一個107年6月26日的設籍限制，理由是社子島公告安置計畫後增加800多戶，「政府作為不夠坦蕩蕩、不能把老百姓當賊」，要求市府一個月內提設定設籍時間限制原因，「我也希望社子島開發成功，不要插頭拔到看不到曙光，現在已經是斷電前最後的餘暉。」

民政委員會今天也通過議員提案，要求北市地政局檢討107年6月26日設籍限制，考量北市區段徵收案均採公告前兩個月檢討；另外，九大聚落等再發展區衍生的工程費，不應納入開發成本，增加參與開發居民負擔；委員會審查112年總預算時也要做成附帶決議，以利社子島開發進度延續。

陳政忠說，社子島開發一波數折，陳情人訴求多為拆遷安置，社子島應拿掉安置配屋需於107年6月26日前設籍的限制拿掉，應以行之有年的區段徵收公告日期前兩個月算起，因北市其他開發案都是公告前2個月，為何獨獨社子島不行，說不過去，甚至未來居民，也可能走行政訴訟程序。