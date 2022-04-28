台鐵5/1集體休假 北市警交通快打待命應變

中央社 / 台北28日電

五一勞動節連假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天下午100處重要路口將提早派員到崗疏導。另因應台鐵五一勞動節集體休假恐造成交通衝擊，交通快打待命應變。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，4月30至5月2日為勞動節連續假期，為因應連假前將湧現的返鄉、出遊人車潮，特別規劃交通疏導勤務以維護連假期間交通秩序，針對中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，已要求各警分局明天提前於下午4時30分派員到崗疏導。

同時，其餘路口則於下午5時到崗，並請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

由於台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班。交通警察大隊指出，因應五一勞動節各項臨時活動，預估5月1日全日及5月2日（收假日）上、下午尖峰，台北市各鐵（公）路車站、轉運站、高速公路交流道周邊將湧現人車潮，另原搭乘台鐵旅客將改搭乘其他替代交通工具，勢必造成交通衝擊，已請轄區分局主動掌握轄內交通狀況。

此外，若遇交通壅塞時，將立即啟動「交通快打機制」應變。

交通警察大隊說，4月30至5月2日連假期間也針對北市各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，並提醒民眾可儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車。

針對易聚集人、車潮的地點，交通警察大隊表示，將加強違規停車取締、拖吊，請民眾多加留意。

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