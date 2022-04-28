網購消費爭議頻傳 北市推視訊協商處理紛爭
近期疫情狂飆，網購交易量隨之成長，消費爭議案跟著變多，北市法務局今天發布消費訊息表示，為有效促成買賣雙方對於紛爭處理共識，即日起將試辦「網購平台消費爭議視訊協商會議」，直接在網路上提供網購平台、賣家與消費者協商之機制，以代替傳統實體會議，預計試辦6個月。
北市法務局統計去年消費爭議申訴案件，未出席協商業者共計436家次，以網購平台類最。北市消保官龔千雅指出，因網路無遠弗屆，消費者可於線上買到跨縣市賣家的商品，但當發生糾紛時，網購平台賣家常以外縣市路途遙遠、賣場人力吃緊、爭議金額不高等理由，缺席消保官所召開協商會議。
龔千雅表示，因網購之特色為即時、簡便、小額，法務局率先透過視訊協商解決此類爭議，此種線上紛爭解決方式不僅符合國際潮流，也符合網購Online的特性。
龔千雅說，日前已邀集各大網購平台，包括蝦皮、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo奇摩、PChome商店街、露天拍賣、樂天市場、東森購物、FriDAY購物、GOMAJI、旋轉拍賣等11家業者，確認視訊協商之進行模式及流程，並由平台業者督促賣家積極參與視訊協商會議，期提高網購賣家出席意願，增加案件妥處機會。
龔千雅說，網購平台消費爭議案消費者可選擇視訊協商，於申訴資料表直接載明或於接獲消保官會議通知後3日內提出申請，會議使用「Cisco Webex Meetings」軟體進行會議，全程禁止錄音、錄影，並禁止其他未經主持消保官許可之第三人參與，以視訊出席消保官協商會議，視訊協商將試辦6個月，評估執行情形及成本效益，作為後續是否續行之參考。
龔千雅表示，售後服務及消費爭議處理攸關平台與賣家商譽，應積極出席相關協商或調解會議，如缺席市府召開之消費爭議協商，將依「台北市消費者保護自治條例」規定，於網路或媒體公告，並將視需要請業者到北市府說明，情節嚴重者將發布消費警訊。
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