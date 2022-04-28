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板橋人的回憶 21年永豐陸橋7月拆除

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
永豐陸橋因使用率低，目前正試辦封閉中預計下月拆除。記者李定宇／攝影
永豐陸橋因使用率低，目前正試辦封閉中預計下月拆除。記者李定宇／攝影

矗立在新北市板橋區中山路二段的永豐陸橋，是板橋人從光復大橋回家的入口印象，陸橋設置已達21年，因使用率低，目前正試辦封閉中，預計7月此陸橋即將拆除。

新北市許多人行陸橋使用率低而閒置，工務局正持續拆除低用度陸橋，4月24日拆除土城頂埔陸橋後，目前板橋中山路二段永豐陸橋試辦封閉中，若順利將於5月16號後拆除，工務局長詹榮鋒表示，陸橋拆除前會先和附近里長、學校溝通、試封閉，待取得共識後才會拆除。

24日拆除的土城頂埔陸橋，為新北市升格後拆除第42座人行陸橋，拆完後全市還有112座人行陸橋，工務局預計今年拆除6座陸橋，今年已拆除板橋光復陸橋及土城頂埔陸橋。預計今年再拆板橋永豐、新店千禧、瑞芳福龍宮、新店公崙陸橋等4座陸橋。

工務局表示，上述4陸橋正試辦封閉中，其中板橋永豐陸橋已21年，於4月22日至5月16日試封閉，養工處表示，陸橋拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才會進行拆除。

新北市板橋區中山路二段的永豐陸橋，設置已達21年，因使用率低目前正試辦封閉中。記者李定宇／攝影
新北市板橋區中山路二段的永豐陸橋，設置已達21年，因使用率低目前正試辦封閉中。記者李定宇／攝影

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