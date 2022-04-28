板橋人的回憶 21年永豐陸橋7月拆除

矗立在新北市板橋區中山路二段的永豐陸橋，是板橋人從光復大橋回家的入口印象，陸橋設置已達21年，因使用率低，目前正試辦封閉中，預計7月此陸橋即將拆除。

新北市許多人行陸橋使用率低而閒置，工務局正持續拆除低用度陸橋，4月24日拆除土城頂埔陸橋後，目前板橋中山路二段永豐陸橋試辦封閉中，若順利將於5月16號後拆除，工務局長詹榮鋒表示，陸橋拆除前會先和附近里長、學校溝通、試封閉，待取得共識後才會拆除。

24日拆除的土城頂埔陸橋，為新北市升格後拆除第42座人行陸橋，拆完後全市還有112座人行陸橋，工務局預計今年拆除6座陸橋，今年已拆除板橋光復陸橋及土城頂埔陸橋。預計今年再拆板橋永豐、新店千禧、瑞芳福龍宮、新店公崙陸橋等4座陸橋。