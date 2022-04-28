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雜草叢生、土石崩落 新北市砸900萬整建部落唯一道路

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
溝蓋板改善，避免雜草叢生並增加會車空間。圖／新北市農業局提供
溝蓋板改善，避免雜草叢生並增加會車空間。圖／新北市農業局提供

新北市烏來區金堰農路為烏來忠治部落唯一聯外道路，多年前曾因颱風沖毀二號橋整建，近來因道路兩側雜木、樹枝垂落接近路面，阻礙行車路徑及視線，沿線路側雜草叢生，部分既有排水溝因邊坡土石崩落阻塞，影響人車通行安全，新北市農業局考量通行安全，隨即進行現地勘查及設計工作，工程經費共900萬，工期90日曆天，並於昨日完成改善維護工程。

金堰農路於2015年曾遭蘇迪勒及杜鵑颱風沖毀忠治二號橋，2017年復建鋼便橋，2020年橋樑巡檢發現鋼材生銹及兩側欄杆間距縫隙過大等情形，新北市府規畫375萬元再度改善。

近來由於金堰農路地處山區，植披生長茂密，邊坡枝葉垂落遮擋用路人視線，加上路側溝蓋老舊，路側雜草叢生，路面老舊龜裂形成該路段較陰暗雜亂之感。農業局評估後，決定針對沿線環境進行改善，針對路面老舊龜裂進行刨除重鋪及全線約4.8公里路段進行雜木修剪美化。

部分土石易崩落之路段既有排水溝上方，增設L型溝共計267公尺，並於固定間隔設置格柵開口，更新路側溝蓋板共440公尺，阻擋邊坡土石、維持既有排水溝功能，增加會車空間的同時亦可避免路側雜草叢生，由於本案沿線道路狹窄，不易會車，且施工期間雨期長，故配合半半施工及專人進行交維與加派人手機具趕工，終於如期如質完工。

忠治里長黃忠信表示，非常感謝新北市的努力，於施工過程中，為減少對於當地居民及遊客的通行影響，除降低大型機具工作期程外，更即時整理用路環境，減少事故發生的可能性，完工後道路整體寬敞明亮，大幅提升用路人的通行安全，工程兼顧安全、美觀及實用。

新北市農業局長李玟表示，民眾的用路安全是最重要且最應優先考量的，而在保護民眾的生命財產之餘，用路安全也要兼顧對自然景觀境的友善理念，營造人類及生態雙贏的永續環境。

烏來區金堰農路改善前，樹枝垂落阻礙行車路徑及視線，路側雜草叢生。圖／新北市農業局提供
烏來區金堰農路改善前，樹枝垂落阻礙行車路徑及視線，路側雜草叢生。圖／新北市農業局提供
改善後，路側樹枝修剪，路側於既有側溝上設置L型溝，阻擋邊坡土石並增加會車空間。圖／新北市農業局提供
改善後，路側樹枝修剪，路側於既有側溝上設置L型溝，阻擋邊坡土石並增加會車空間。圖／新北市農業局提供

烏來

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