軟性封城3種解釋 北市議員酸：發明新名詞前建議統一說法

台北市長柯文哲昨拋出「軟性封城」引發熱議，柯文哲、發言人陳智菡、副發言人魏佑任各自解讀，北市議員苗博雅批評，一個新名詞市府給3種解釋，讓民眾無所適從，建議市府發明新名詞前先統一口徑；另苗也指出，北市7大篩檢站量能完全不足，北市聯醫不堪負荷，要求柯文哲放軟身段，懇託其他醫療院所協助開設。

苗博雅直指，柯文哲昨拋出軟性封城一詞後，大家都一頭霧水，陳智菡第一時間出來解釋，說「沒有把餐廳內用納入考量」、今天上午魏佑任拍影片說，「要大家自律取代他律」、柯文哲下午議會報告時則表示「類似去年6月三級警戒做法」。

苗博雅批，柯市府對於軟性封城有3種說法，一下說沒有把餐廳內用納入考量，一下又說比照去年三級警戒，等於禁止餐廳內用，民眾無所適從，建議市府發明新名詞前先統一口徑；柯文哲回說，上述3種說法都對，苗博雅書，那就請市長自己向民眾解釋，如何做到介於禁與不禁之間、介於自律與他律之間。

接著苗博雅進一步詢問，以現行規定來看，若民眾在家中自行快篩陽性的話，下一步該怎麼做？柯文哲支支吾吾後說，就算是陽性，一旁的副市長黃珊珊頻頻搖頭並表示，民眾快篩陽性後應自行前往或申請防疫計程車前往醫院做PCR。

苗博雅表示，現在衛生局官網給民眾的指引，要求快篩陽性者自行前往社區篩檢站做PCR採檢，但北市7大醫院的社區猜檢站「只接受網路預約，不接受現場掛號」，而現在2天內的名額全數額滿，且沒有開放第3天的掛號，民眾完全預約不到。

黃珊珊說明，民眾可以打電話到區級關懷中心，工作人員會安排防疫計程車協助載往急診室採檢。苗博雅馬上打臉黃珊珊說，你講的跟實際情況根本不符，真正的情況是，民眾預約不到打電話給衛生單位，卻沒人安排醫院PCR採檢，導致民眾只能跑去新北市採檢，甚至直接與常規病患一起擠爆醫院急診室。

苗博雅直言，目前北市7大採檢站的採檢量能不足，但北市聯醫基層已不堪負荷，認為「市長應放軟身段」，懇託北市其他中大型醫療院所協助開設篩檢站。