螢火蟲出沒高峰期來臨 台北榮星花園「螢」河現蹤

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
榮星花園公園生態守護志工隊。圖／台北市工務局提供
榮星花園公園生態守護志工隊。圖／台北市工務局提供

台北市政府工務局表示，目前接近螢火蟲出沒高峰期，位於市區的榮星花園公園月初就已有不少螢火蟲「回娘家」，今年為了遵守中央防疫規定，榮星花園的生態守護志工隊沒有提供導覽服務，但仍持續守護棲地並進行生態數據統計，同時也會安排志工在木棧道維護賞螢秩序。

工務局公園處處長黃淑如表示，榮星花園公園裡的生態池為舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期台北市農田的原始自然生態，乾淨地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境，是市區內僅存的原生種螢火蟲棲地之一。

黃淑如表示，由於市區光害和污染嚴重，要看到螢火蟲並不容易，為能喚醒大家保護優質生態環境的意識，公園處長期致力於螢火蟲復育，結合志工團隊在榮星花園公園定期進行棲地維護，打造了無光害、溼地植生、無汙染、食源充分及水質乾淨的生態池，成功復育黃緣螢，牠是非常重要的環境生態指標生物。

黃淑如表示，為了讓北市少有賞螢聖地年年都能看見螢光，公園處在努力營造良好生態環境之餘，也希望賞螢民眾配合遵守「不喧嘩、不捕捉、不用強光照射」三不政策，避免驚擾螢火蟲求偶交配。

公園處圓山公園管理所主任蘇新富表示，台北螢火蟲繁殖季節約在每年4月中旬到5月上旬，目前已接近螢火蟲出沒高峰期。公園處在螢火蟲季來臨前，即著手調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響。在公廁外圍鋪設黑網、關掉籃球場靠近生態池的光源，熄掉部分噴水池路燈。並在賞螢熱點木棧道張貼夜光貼條跟止滑條，確保民眾及執勤志工夜間賞螢安全。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善表示，棲地守護是勞心勞力的任務，賞螢季來臨前夕，志工幹部排定工作日，號召志工夥伴進入生態池清淤泥及清外來種，為螢火蟲娶親嘉年華，提前佈置好新娘房。看到螢火蟲漫天飛舞，好似蜿蜒的「螢」河，值勤夥伴們辛苦都有了代價。志工隊將持續與圓山所通力合作，以科學的方法統計生態數據，提供公部門研究調查使用，並在環境教育導覽時，呈現最即時的生態資訊，宣導「勿餵食、勿放生及勿放養」的正確觀念。

公園處在賞螢季來臨前鋪設黑網減少光害的影響。圖／台北市工務局提供
公園處在賞螢季來臨前鋪設黑網減少光害的影響。圖／台北市工務局提供
榮星花園公園生態守護志工隊拍攝的螢光。圖／台北市工務局提供
榮星花園公園生態守護志工隊拍攝的螢光。圖／台北市工務局提供

螢火蟲復育 賞螢 榮星花園公園

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