板橋浮洲都計案將再公展 預留板泰輕軌用地
新北市府為確保民眾權益，參考內政部都委會專案小組意見，板橋浮洲都市計畫通盤檢討案將再次辦理主要計畫公開展覽。後續，並配合板泰輕軌重大建設規劃預留路線用地。
新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿，局長黃國峰表示，市府於108年重新啟動板橋浮洲通檢案，經多方諮詢地方實際需求，並提出修正方案，更多次召開地方座談會向議員、里長及民眾溝通調整規劃內容。
黃國峰說，民眾關心大觀路一段28及29巷社區排除區段徵收範圍、道路調整減少拆遷、古蹟與宗教信仰保存及既有工廠輔導等相關議題，新北市都委會已就民眾所提陳情意見妥為處理獲得初步共識。
城鄉發展局表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，這次修正後計畫內容，區段徵收範圍面積由原來約108公頃減少到103.29公頃，透過整體開發預計取得公共設施用地由原來約52公頃增加到58.54公頃，其中包括9.69公頃公園綠地等開放空間公共設施，並配合板泰輕軌重大建設規劃預留路線用地，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。
城鄉發展局表示，為充分說明計畫內容，板橋浮洲都市計畫自4月26日起辦理公開展覽30天，並將於5月4日、5月11日、5月12日於板橋區崑崙公園市民活動中心舉辦說明會，說明會實況將同步於臉書粉絲專頁－我愛陳香菊（新北城鄉局）採網路直播方式進行。
城鄉發展局說，詳細資料可至新北市政府城鄉發展局網頁都市計畫公告查詢。
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