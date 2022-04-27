板橋浮洲都計案將再公展 預留板泰輕軌用地

夏天到了蛇也開始出沒，位在汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，前兩天就出現了一條龜殼花，因為，公園平常休閒的人很多，再加上一旁就是小朋友的遊樂器材，所以，一接到通報後，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。

2022-04-28 18:00