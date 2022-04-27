停辦母親節活動與開齋節？柯文哲：明午再宣布

母親節將至，盡管疫情升溫，但台北市是否繼續舉辦或停辦母親節相關慶祝活動，仍未定案。柯文哲下午至議會報告追加減預算案並備詢，議員李柏毅問柯，母親節活動沒有停辦，等於是助漲疫情爆發？柯文哲表示，明天下午再告訴大家。

議員鍾沛君也說，今年開齋節仍照常舉辦，但可以不辦嗎？因為移工都是在照顧老人家。觀傳局劉奕霆說，這次規畫上，避免飲食攤，也有相關備案。但鍾沛君質疑，這是假裝沒看到問題，因為活動會在戶外大安森林公園辦野餐。

柯文哲強調，開齋節不是他堅持要舉辦，而是中央說要正常生活，所以吃飯的停掉，但沒吃的也要停嗎？鍾沛君指出，但開齋節沒有禁止飲食，恐把病毒帶給受雇的老人和小朋友，在疫情高鋒下，這會製造雇主與移工的矛盾。

議員張斯綱指出，疫情目前在社區漫延，市府應降低舉辦大型活動，地方里長也在問，母親節活動要不要辦？有的餐會雖然已經改成發紀念品，但這仍是群聚，所以還是要辦嗎？難道發東西就沒有傳染風險？他覺得民政局應該喊暫停，延到中秋節再辦。

張斯綱說，市長應一聲令下，非必的群聚活動緩一緩，不要把責任讓里長扛。柯文哲說，他主張吃東西的停，至於其他的活動，他回去討論看看。