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議員曝北市曾刪「防疫用品」預算 柯文哲認：我錯了
台北市長柯文哲今赴台北市議會報告追加減預算，議員游淑慧指出，本來有編一筆新冠肺炎疫苗及相關防治用品，後來市府要求刪掉。柯文哲馬上回應「我錯了」，柯再說因為防疫物資中央會買，讓游淑慧不滿表示，到時候中央給，又說給不夠，「神也是你、鬼也是你」。
柯文哲提到軟性封城標準就是醫療量不能承受，游淑慧表示，總不能當天才三級警戒、當天才軟性封城，那也來不及，應該要給大家一個標準，什麼事都要有SOP。柯文哲表示，差不多是單日確診人數，已經超過醫療量能的時候啟動，北北基桃要差不多一致，搞特殊也沒有用。
另外，游淑慧指出，本來有編一筆新冠肺炎疫苗及相關防治用品，後來是不是市府要求刪掉。柯文哲馬上回應「我錯了」。
游淑慧接著說，今年一月衛生局長找她，她就認為有相關防治用品，為什麼要刪，今年勢必還有一波疫情，先算要保留多少錢買快篩，她都會支持。「提起這件事我就生氣」，更批評北市宛如殭屍防疫。
柯文哲解釋，防疫物資中央會買，游淑慧批評，去年疫苗就等不到，還要說人家大小眼，現在給錢又不買，不買就說等中央給，到時候中央給，又說給不夠，「神也是你、鬼也是你」，質疑這樣的防疫非常短視。
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