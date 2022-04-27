汽車格車子太高擋視線 汐止會勘改畫機車格

汐止區福德一路上不少的汽車停車格，不過，在靠近328巷口，路口的汽車停車格上停了比較高的車子，就會影響行車視線，今(27)日包括立委賴品妤服務處以及議員張錦豪服務處現場會勘，也決定將汽車格改為機車格，保障行車安全。

中興里長蔡振國說，在靠近328巷口的收費汽車停車格，因為，有時候會有大車停放，再加上高度太高，造成一旁工廠出來要左、右轉的車子，根本看不到福德一路上的來車，相當危險，所以，希望能改畫機車格。

立委賴品妤服務處主任陳美麗表示，接受民眾陳情，因為是工業區有很多重車出入，在轉彎處有停車位，那汽車格都停了一些大型的車子，造成車子在左右轉的時候會有視線上的盲點，所以，希望找相關單位會勘，改為機車停車格，這樣行車視線就會比較明顯。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，在工廠進出的大門口因為車輛進出頻繁，如果最靠近的汽車格停放的車子比較高，工廠車子出來往往沒有辦法看到左邊的來車，車子都要超出馬路很多才能看到是不是有來車，相對危險，所以，今天會勘結論，會把第一格的汽車格改為機車格，讓行車視線比較好。