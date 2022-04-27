淡水水果冰棒真材實料 夏日消暑美型美拍

炎炎夏日，想要消暑人手一支冰棒可是夏天豔陽底下最常看到的情景，在淡水就有業者將水果完整的形狀切片和果肉結合在冰棒當中，用冰鎮留住果實精華，咬下時可以感受或綿密或清甜的水果質地環繞舌尖，讓人見識到台灣水果還可以這樣美味俏皮。

業者許烽緯說，他最初在淡水做汽車美容十多年，後來因為興趣才投入製作冰棒事業，也打造出自有品牌，創意發想讓他的冰棒全台灣超過50個通路都可以吃到滿滿水果冰棒。而做出這樣的冰棒可是非常不容易，要做到冰棒不易融化，還得減少加水比例，甚至不加水，讓消費者吃到滿滿的果泥，真材實料。

為了每一口都吃得到穩定風味，冰棒的果汁部分必須加糖調勻再冷凍塑型，不過這裡加入純庶糖和麥芽，所以不會在吃冰後感到口渴。

許烽緯說，水在零度時會結冰，但是鮮果冰棒果泥多、水份少，因此得冰凍到－28度才會成型，而且需要急凍。

另外老闆提到自己做冰品事業，也不忘原本的汽車美容都必需兼顧，也選用紅樹林數位有線電視的網路監控系統，讓他在洗車或是製冰的同時，也可以顧到另一邊的狀況。不僅如此這些冰棒加入水果切片和果肉，用美型抓住眼球，就是要讓民眾在冰棒吃完前搶拍美照，成為夏天最有料最亮眼的消暑聖品。