瑞芳基隆河步道終打通 沿途賞景好風光

連接瑞芳區龍川里到龍安里的基隆河右岸步道，經過兩年來的施工，終於串聯起來開放讓民眾通行，今(27)日市議員林裔綺和當地里長到現場視察完工後狀況，河岸步道景觀優美，夏季夜間還有螢火蟲，讓民眾散步休閒又多了新選擇。

瑞芳區的基隆河岸步道，從早期的左岸由東和里一直到大寮地區上天里，是民眾散步休閒的好去處，不過現在在右岸的龍川步道一路延伸到龍安里的岸巡步道的「川安步道」，終於打通開放通行，讓民眾散步休閒又多了一處新選擇。

市議員林裔綺今(27)日偕同龍川里長賴鴻春和龍安里長柯瑞和一起到川安步道巡視完工後的狀況，林裔綺說，步道工程前後進行約兩年的時間，其中中還遇到三次的邊坡崩塌讓步道中斷，好不容易邊坡已經修復完成，步道也重新整理過，在安全無虞的情況下，才開放讓民眾通行。

龍川里長賴鴻春和龍安里長柯瑞和不約而同表示，感謝議員林裔綺團隊和中央的協助，讓這條步道可以兩個里串聯，讓民眾散步休閒安全更有保障，走在步道上河岸景觀和生態很宜人，現在正值螢火蟲季，晚上還有機會看到螢火蟲呢!