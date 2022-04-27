瑞芳桐花小旅行登場 探索百年粗坑口煤窯

時序進入春夏之際，有五月雪之稱的油桐花盛開，瑞芳四腳亭地區也有滿山遍野的油桐花開，今年瑞芳桐花小旅行走尋幽訪勝路線，今(27)日首團出發，不少遊客大老遠跑來，由當地里長林瑞明導覽解說，讓遊客直呼這趟小旅行真的很值得。

由瑞芳四腳亭上天里里長林瑞明當起在地導覽解說員，帶領遊客走訪有百年以上歷史的粗坑口煤窯場遺址，這裡保留有最完整的煤窯遺址，這幾年很受遊客喜愛，今年瑞芳區公所舉辦的桐花小旅行，一樣吸引不少遊客尋幽訪勝。

上天里長林瑞明說，由於四腳亭一帶出產碳含量高的無煙煤，因此粗坑口設置了這一煤窯場。採礦結束後，煤窯遺址成了見證當地產業歷史的遺跡，又剛好附近有桐花樹，白色花朵飄落在步道上，頗有思古幽情的情懷。

瑞芳區公所社會人文課長黃于瑛說，這次小旅行採小團體制進行，全程參與遊客都得戴好口罩，報名的遊客今日全部都到齊，除了走訪百年煤窯場，周邊還有桐花樹相互陪襯，還有手做美食體驗，希望大家透過小旅行認識瑞芳古蹟之美以及桐花之美。