瑞芳桐花小旅行登場 探索百年粗坑口煤窯

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳桐花小旅行走尋幽訪勝路線，由當地里長林瑞明導覽解說，讓遊客直呼這趟小旅行真的很值得。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳桐花小旅行走尋幽訪勝路線，由當地里長林瑞明導覽解說，讓遊客直呼這趟小旅行真的很值得。 圖／觀天下有線電視提供

時序進入春夏之際，有五月雪之稱的油桐花盛開，瑞芳四腳亭地區也有滿山遍野的油桐花開，今年瑞芳桐花小旅行走尋幽訪勝路線，今(27)日首團出發，不少遊客大老遠跑來，由當地里長林瑞明導覽解說，讓遊客直呼這趟小旅行真的很值得。

由瑞芳四腳亭上天里里長林瑞明當起在地導覽解說員，帶領遊客走訪有百年以上歷史的粗坑口煤窯場遺址，這裡保留有最完整的煤窯遺址，這幾年很受遊客喜愛，今年瑞芳區公所舉辦的桐花小旅行，一樣吸引不少遊客尋幽訪勝。

上天里長林瑞明說，由於四腳亭一帶出產碳含量高的無煙煤，因此粗坑口設置了這一煤窯場。採礦結束後，煤窯遺址成了見證當地產業歷史的遺跡，又剛好附近有桐花樹，白色花朵飄落在步道上，頗有思古幽情的情懷。

瑞芳區公所社會人文課長黃于瑛說，這次小旅行採小團體制進行，全程參與遊客都得戴好口罩，報名的遊客今日全部都到齊，除了走訪百年煤窯場，周邊還有桐花樹相互陪襯，還有手做美食體驗，希望大家透過小旅行認識瑞芳古蹟之美以及桐花之美。

瑞芳 桐花 遺址

延伸閱讀

宜蘭客家桐花祭活動開跑 分流分梯15人免費小旅行

瑞芳東和里共餐防疫 包便當、採梅花座

瑞芳桐伴遊花海 小旅行賞花兼古蹟覽勝

嘉市圓林仔桐花達盛開巔峰 業者：下個週末再賞花就晚了

相關新聞

線上疫調網址竟跳出正妹自拍 新北衛生局：遭惡搞

因確診人數飆升，新北今起不再用電話疫調，而是發簡訊，請確診者線上自填疫調。不料有民眾稱收到新北市衛生局簡訊，短網址卻跑出...

詐騙車手臨櫃遭逮 淡水警救出被軟禁被害者

新北市淡水區中山路某銀行日前向警方報案，有名男子要提領大筆現金，疑似為遭到詐騙，淡水警到場逮捕47歲柳姓男子是詐騙被害人兼車手，另外還有34歲賴男、20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男等4人疑似為詐騙集團同夥，警方進一步查出新市鎮某社區大樓疑為詐騙集團洗錢中心，而且有多名被害人遭軟禁在內。

汐止北峰公園蛇出沒 里長勇抓毒蛇沒在怕

夏天到了蛇也開始出沒，位在汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，前兩天就出現了一條龜殼花，因為，公園平常休閒的人很多，再加上一旁就是小朋友的遊樂器材，所以，一接到通報後，里長陳南海就帶著捕蛇夾去抓蛇，里長說，一年都大概都會抓個幾隻，沒在怕。

瑞芳吉安停車場亂象多 民代協調各單位改善

瑞芳四腳亭重要的停車場，吉安停車場因長期缺乏管理維護，加上民眾缺乏公德心，導致停車空間環境不友善及環境髒亂種種亂象引起民怨，今(28)日議員林裔綺在接獲陳情後就和里長及區公所到現場了解狀況，也允諾協助地方來改善停車場硬體設施和環境。

確診者足跡走過 台中廣三SOGO閉店清消一日

台中市今新增621例本土個案，台中市公布確診者足跡熱點，曾到過台中廣三SOGO，但因不確定確診者足跡停在第幾樓，台中廣三...

疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

母親節將至，疫情升溫，市議員關注台北市鄰里是否繼續舉辦或停辦母親節相關慶祝活動。北市府今決定鄰里不辦理晚會或同類型活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。