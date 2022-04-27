石門防災演練超逼真 模擬民宅火警飄濃煙

時序即將進入防汛期，石門區公所舉辦複合式防災演練，地點在石門公所前廣場，加入新冠肺癌疫情的防疫劇情，並模擬失火的民宅飄散出濃煙，場面逼真，就是希望所有人員在災害發生時能夠有正確的防救災意識。

石門區長林俊宏說，為了為防災提前做好準備，區公所也邀集區內警消、台電以及工程廠商來進行演練，今年最亮點在防災部分，出動了模擬火災場景的濃煙製造機，期待透過實地的演練，養成民眾的防救災意識。

石門里長施宗南表示，近年來天災發生類型往往伴隨著多重災害，因此區公所的演練也趨向複合式災害發生在進行，而一年一年來不但加入時事也更加逼真，就是希望觀看演練彷彿身歷其境，要讓民眾透過演練都可以清楚當災害發生時該如何應變，公私協力一起度過災情。