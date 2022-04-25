台北疫情再燒恐將全市大停課 新北：授權學校因地制宜
台北市副市長黃珊珊前日表示「本土單日新增破萬，很快就會發生」，這樣下去很快就會全市停課。新北教育局主秘丁雅君表示，新北從各因素綜合評估，因境內有偏鄉及都會各種不同位置的學校，因此已經授權學校因地制宜，並依學生特殊需求來因應調整。
丁雅君說明，新北希望守護師生健康下維持校園正常運作，防疫上從健康、經濟及學習等因素的平衡上全面評估，線上教學上也會評估學校風險的高低，若風險較高學校可以線上教學；風險較低則仍應該實體上課。
新北因為幅員廣大，當中有偏鄉及都會，因此教育局都會授權學校因地制宜，依照學校位置及學生特殊需求來自行決定調整，特殊時段也可以由學校統一因應，像是統測及會考等，學校都可以統一因應調整，來做線上學習。
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