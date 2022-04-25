宜市擺厘社區協會說服地主提供土地 清除髒亂一舉兩得

宜蘭市擺厘社區發展協會理事長楊德源有鑑於社區缺乏活動空間，且協會現址旁有一塊私有空地堆放雜物髒亂，他透過許多管道找到地主，經多次溝通終於獲得同意把土地借給社區發展協會使用，不但解決環境髒亂問題，同時也讓社區民眾擁有活動空間，一舉兩得。

今天市公所前往了解空間使用及活化情形，楊德源表示，地主黃先生近年來因健康因素及缺乏大型載運工具，無法處理回收物，造成物品腐爛、孳生蚊蟲等環境衛生問題。

他很感謝地主願意把土地借給宜蘭市擺厘社區發展協會使用，共同活化閒置空間，讓社區居民有活動空間，特別是在人口較為密集的社區，難得有這樣空地可提供社區辦理活動之用，未來將持續把空地打造為宜長宜幼的空間。