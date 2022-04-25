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不只在世界地球日 靈鷲山每月發起淨灘活動療癒地球

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供

每年4月22日世界地球日前後，環保議題更受民眾重視。靈鷲山每月發起淨灘活動，天天都是地球日，5年來撿拾垃圾量超過10公噸，以守護海洋生態具體行動，實踐開山住持心道法師「靈性即生態」的愛地球、愛和平理念。

心道法師說，地球只有一個，療癒地球、讓生態永續，要從靈性上覺醒，回歸人類的善念。地球是我們的家庭，成員就是地球上所有動物、植物及萬物，彼此是相依相存、多元共生的生命共同體，要互相尊重、彼此包容，以這樣的理念與覺知的力量，串流各行各業，才能引導人類思考全面而和諧的生態系統。

「每月1小時，淨灘愛地球」，靈鷲山每月發起淨灘活動，昨天有來自各地的40名淨灘夥伴，一起在貢寮東興宮挖子海灘，捲起袖子淨灘、養灘、護灘。除了撿拾大型的鉛球和漁網，他們也用篩子過濾海砂中的細微垃圾，1個小時撿拾218公斤垃圾。

靈鷲山宗委顯月法師鼓勵同仁淨灘愛地球，靈鷲山新媒體部6名同仁響應，因為地球是孤獨、脆弱的，海洋的生態環保是人類的責任，呼籲大家一起淨灘愛地球。

靈鷲山TV今年製作「地球母親的呼喚」影片，傳達地球是孕育萬物生命的母親，禁不起人類貪婪欲求的耗費與破壞，呼籲大家用心細看大地母親的傷痕，用心傾聽自然的呼喚，重新與大地萬物連結，找回靈性、修復生態，期許生命和平、地球和平。

靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
靈鷲山每月發起淨灘活動，40名淨灘夥伴昨天在貢寮東興宮挖子海灘淨灘、養灘、護灘。圖／靈鷲山提供
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