不只在世界地球日 靈鷲山每月發起淨灘活動療癒地球

每年4月22日世界地球日前後，環保議題更受民眾重視。靈鷲山每月發起淨灘活動，天天都是地球日，5年來撿拾垃圾量超過10公噸，以守護海洋生態具體行動，實踐開山住持心道法師「靈性即生態」的愛地球、愛和平理念。

心道法師說，地球只有一個，療癒地球、讓生態永續，要從靈性上覺醒，回歸人類的善念。地球是我們的家庭，成員就是地球上所有動物、植物及萬物，彼此是相依相存、多元共生的生命共同體，要互相尊重、彼此包容，以這樣的理念與覺知的力量，串流各行各業，才能引導人類思考全面而和諧的生態系統。

「每月1小時，淨灘愛地球」，靈鷲山每月發起淨灘活動，昨天有來自各地的40名淨灘夥伴，一起在貢寮東興宮挖子海灘，捲起袖子淨灘、養灘、護灘。除了撿拾大型的鉛球和漁網，他們也用篩子過濾海砂中的細微垃圾，1個小時撿拾218公斤垃圾。

靈鷲山宗委顯月法師鼓勵同仁淨灘愛地球，靈鷲山新媒體部6名同仁響應，因為地球是孤獨、脆弱的，海洋的生態環保是人類的責任，呼籲大家一起淨灘愛地球。