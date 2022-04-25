民代砲轟美福賠償不合理 桃環保局長：又不是我放火

美福倉儲大火引發惡臭擾鄰，市府上周提出由美福提供1000萬，發放現金給27個受影響的里辦公室，較嚴重住戶則發禮券，賠償方案引發地方反彈。議員直言當地人變「人體空氣清淨機」，獲得賠償卻不合理。環保局長呂理德強調，民眾求償要申請調解或提起民事訴訟，並大嘆「火災是美福造成，我只是督促他而已，又不是我放一把火。」

「美福企業跟政府欠民眾一個誠摯的道歉，」議員陳雅倫表示，火災至今1個多月，周邊民眾被迫成為人體空氣清淨機，宛如生活在地獄般，卻只得到1000元到3000元不等的禮券，民眾也不知道拿禮券要幹嘛，這樣的賠償條件合理嗎？

陳雅倫說，先前泰豐輪胎火警燒3天賠5000萬，美福臭1個多月卻只賠1000萬，環保局應該要盡監督之責，只對美福開罰共600萬，對民眾生活根本沒幫助。

議員牛煦庭也追問呂理德和副市長李憲明「美福賠償1000萬元公道嗎？」李則回應「意外不能用價值來評斷，政府會要求業者回饋，不是公道的問題。」

呂理德表示，1000萬元是市府和業者協調的賠償金，民眾要求償可依據公害糾紛處理法，提出調解或訴訟，環保局針對空汙已開罰最高500萬元，賠償會再請區公所協調。