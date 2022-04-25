自主通報恐有謊報、漏報疑慮 北市：還有疫調人員把關

台北市確診者簡訊通報系統今上線，由醫院發簡訊給確診者疫調網站，由確診者自行填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者、聯繫方式等自主疫調、通報，但針對謊報、漏報及跨縣市通報問題，台北市副市長黃珊珊表示，仍會有疫調人員做最後確認。

黃珊珊表示，該簡訊通報系統會告知確診者北市服務相關資訊，以及要求確診者自主上網通報其接觸、活動史，針對確診者填寫的資料，最後還是會有疫調人員做最後確認。

若有謊報、漏報情況會做進一步確認，但希望透過這樣的方式降低疫調人員的工作量、減輕壓力。

黃珊珊表示，北市確診者簡訊通報系統上路，是希望早一點與確診者接觸到，解決過去1至2天的時間差，對於跨縣市個案，原先就有中央法傳系統，所以跨縣市個案通報上沒有問題，但就是會慢好幾天。

黃珊珊表示，中央的系統預計5月1日寫好、5月7日上線，屆時就會改用中央的系統。