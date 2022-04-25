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自主通報恐有謊報、漏報疑慮 北市：還有疫調人員把關

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對簡訊通報系統恐有謊報、漏報疑慮，台北市副市長黃珊珊表示，最後仍有疫調人員做確認。圖／北市府提供
針對簡訊通報系統恐有謊報、漏報疑慮，台北市副市長黃珊珊表示，最後仍有疫調人員做確認。圖／北市府提供

北市確診者簡訊通報系統今上線，由醫院發簡訊給確診者疫調網站，由確診者自行填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者、聯繫方式等自主疫調、通報，但針對謊報、漏報及跨縣市通報問題，台北市副市長黃珊珊表示，仍會有疫調人員做最後確認。

黃珊珊表示，該簡訊通報系統會告知確診者北市服務相關資訊，以及要求確診者自主上網通報其接觸、活動史，針對確診者填寫的資料，最後還是會有疫調人員做最後確認。

若有謊報、漏報情況會做進一步確認，但希望透過這樣的方式降低疫調人員的工作量、減輕壓力。

黃珊珊表示，北市確診者簡訊通報系統上路，是希望早一點與確診者接觸到，解決過去1至2天的時間差，對於跨縣市個案，原先就有中央法傳系統，所以跨縣市個案通報上沒有問題，但就是會慢好幾天。

黃珊珊表示，中央的系統預計5月1日寫好、5月7日上線，屆時就會改用中央的系統。

北市 黃珊珊 居家隔離

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3+4居隔新規…黃珊珊：雙北情況特殊 快篩劑數量成重點

台北確診者簡訊通報上線 黃珊珊：確診者自主疫調通報

中央5月7日才上線北巿等不及 確診簡訊自主通報系統今上路

北市確診通報系統上路 疫調資料由個案填寫

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