北農暴增至97人確診 北市：若休市仍力求物資不受影響

國內本土疫情持續延燒，台北農產運銷公司再傳出有人員確診，台北市副市長黃珊珊今表示，目前已有97人確診，休市為最糟情況，但會安排供貨或協調新北市果菜市場，盡量不影響民生物資及其價格，北農也研議相關人力實施以篩代隔。

北農總計有97人確診，其中第一果菜市場工作有92例確診者，分別為員工62人、從業人員30人；第二果菜市場則有5例確診者，分別為員工1人、派遣工2人、從業人員2人。

針對北農若染疫情況嚴重是否會休市，以及產地減量供貨是否導致價格飆升，黃珊珊今下午在防疫記者會上說明，休市市最糟、最嚴重的狀況，但若休市仍會安排供貨到第二果菜市場或協調新北市果菜公司，力求民生物資不受影響，盡量在正常狀況下運作。

產地減量供貨部分，黃珊珊表示，已函請供應人調節供貨量，分散至各個市場到貨，「總到貨量不受影響，價格就不會有波動」，只是散到其他地方供貨，可能有交易上的不便。

黃珊珊表示，目前北市醫護人員實施以篩代隔措施，北農也算是民生必需的批發市場，北農已研議相關人力因應計畫，會以現有人力來調度，後續視情況實施以篩代隔。