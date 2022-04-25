汐止居家照護中心超忙 志工支援助接聽

本土疫情不斷升溫，汐止區公所成立居家照顧關懷中心，安排人力關懷居家照護者，並且設有關懷專線，由於居家檢疫、居家隔離人數越來越多，實在忙不過來，今(25)日慈濟及佛光山就號召志工自願加入照護中心，協助接聽民眾電話，聽聽他們的需求。

一大早先在汐止區公所四樓做行前訓練，包括這幾天以來，新北居家照護關懷中心常見問題等等，汐止區公所在二樓成立的居家照顧關懷中心，這十幾天以來，都是由各課室人員排班打電話關懷，也接聽民眾來電詢問有關疫情的相關事宜，只是本土確疹人數越來越多，真的忙不過來，所以，慈濟及佛光山近三十位志工自願加入當接線生。

汐止區長陳健民表示，配合新北市政府，汐止區公所在4/10日成立居家照顧關懷中心，成立之後居家照護者越來越多，所以，也結合了在地慈濟、佛光山及公所的志工們一起關懷居家照護者，早上有先開了一個說明會，讓他們了解居家照護中心所提供的服務，在健康照護跟生活關懷這兩大項，能針對居家照護者最大的協助。

陳健民指出，中心分兩大部分，一個就是主動關懷、一個是接受案件的受理，這些志工會安排他們主動關懷針對每天的居家照護者了解當天的身體狀況或是有沒有其他需求做主動詢問。

慈濟志工說，因為本土疫情升溫，需要關懷的居家照護者越來越多，知道公所的居家照顧關懷中心真的很忙，所以，希望來盡一份心力，接聽電話，也打電話了解居家照護者健康及在家狀況，另外，還需要什麼協助，都會記錄下來給公所。