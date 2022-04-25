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汐科站搭車人多 民代促納消防防護計劃

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
在網路上被評為超恐怖車站的汐科火車站，立委沈發惠、賴品妤及新北市議員就要求台鐵應該提汐科站月台安全之外，並, 鐵路高架車站全面納入防火管理的場所。 圖／觀天下有線電視提供
在網路上被評為超恐怖車站的汐科火車站，立委沈發惠、賴品妤及新北市議員就要求台鐵應該提汐科站月台安全之外，並, 鐵路高架車站全面納入防火管理的場所。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐科火車站每天有近七千人搭車，除了月台太窄，有火車快速通過好危險，在網路上被評為超恐怖車站之外，消防安全也有疑慮，所以，包括立委沈發惠賴品妤新北市議員就要求台鐵應該提汐科站月台安全之外，並於鐵路高架車站全面納入防火管理的場所。

立委沈發惠表示，以高架化的汐科站為例，109年上車人數高達321萬8308人、下車人數高達322萬6319人，每年約高達644萬人進出的站，站體長度逾360公尺，在台鐵32處高架車站中旅客人數排名第4、站體長度則排名第3，然而卻因為該站員工不到三十人，所以沒有製定消防防護計畫，倘若日後出現重大消防事故時，該站台鐵人員要如何緊急應變與處理消防安全，或其他各種災害事故呢?又如何能迅速引導旅客疏散至安全地點。

立委賴品妤指出，汐科火車站是台鐵捷運化的政策下出生的一個車站，是一個高架車站，但是發現汐科站人流非常的大，但是規定卻沒有與時俱進，沒有消防的防護計劃，這其實非常的誇張，因為汐科站一直是出入量非常龐大的車站，所以，就一起要求台鐵要馬上去製定消防防護計劃，並且補充人員，協調後台鐵允諾三個月內會去做這件事情，而且不止是幫汐止爭取，全台灣的車站都會在六個月內、半年內處理好這項事情。

新北市議員張錦豪說，去年底交通部長王國材有到汐科火車站來會勘汐科站體的安全，當時部長有發現到進出口的問題，的確要再做增加，另外，之前也跟兩位立法委員及台鐵、消防署等單位召開「台鐵高架車站應納入防火管理場所暨提升汐科站月台安全」座談會，要求加強鐵路運輸系統高架場站的消防安全，結論就是請台鐵在6/15提出消防防護計劃，讓汐科站安全提升。

立法委員沈發惠、賴品妤也表示，內政部4月18日已完成修正並公告，未來台鐵的鐵路高架車站皆須依消防法製定消防防護計畫，以提升消防防護應變措施，確保旅客生命及財產安全；針對旅客人流較大的高架車站汐科站、五堵站，沈發惠、賴品妤也要求台鐵於3個月內儘快製定消防防護計畫，未來也將會持續監督相關進度，以確保公共安全。

台鐵 賴品妤 沈發惠 汐止 新北

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