汐科站搭車人多 民代促納消防防護計劃

汐止區的汐科火車站每天有近七千人搭車，除了月台太窄，有火車快速通過好危險，在網路上被評為超恐怖車站之外，消防安全也有疑慮，所以，包括立委沈發惠、賴品妤及新北市議員就要求台鐵應該提汐科站月台安全之外，並於鐵路高架車站全面納入防火管理的場所。

立委沈發惠表示，以高架化的汐科站為例，109年上車人數高達321萬8308人、下車人數高達322萬6319人，每年約高達644萬人進出的站，站體長度逾360公尺，在台鐵32處高架車站中旅客人數排名第4、站體長度則排名第3，然而卻因為該站員工不到三十人，所以沒有製定消防防護計畫，倘若日後出現重大消防事故時，該站台鐵人員要如何緊急應變與處理消防安全，或其他各種災害事故呢?又如何能迅速引導旅客疏散至安全地點。

立委賴品妤指出，汐科火車站是台鐵捷運化的政策下出生的一個車站，是一個高架車站，但是發現汐科站人流非常的大，但是規定卻沒有與時俱進，沒有消防的防護計劃，這其實非常的誇張，因為汐科站一直是出入量非常龐大的車站，所以，就一起要求台鐵要馬上去製定消防防護計劃，並且補充人員，協調後台鐵允諾三個月內會去做這件事情，而且不止是幫汐止爭取，全台灣的車站都會在六個月內、半年內處理好這項事情。

新北市議員張錦豪說，去年底交通部長王國材有到汐科火車站來會勘汐科站體的安全，當時部長有發現到進出口的問題，的確要再做增加，另外，之前也跟兩位立法委員及台鐵、消防署等單位召開「台鐵高架車站應納入防火管理場所暨提升汐科站月台安全」座談會，要求加強鐵路運輸系統高架場站的消防安全，結論就是請台鐵在6/15提出消防防護計劃，讓汐科站安全提升。

立法委員沈發惠、賴品妤也表示，內政部4月18日已完成修正並公告，未來台鐵的鐵路高架車站皆須依消防法製定消防防護計畫，以提升消防防護應變措施，確保旅客生命及財產安全；針對旅客人流較大的高架車站汐科站、五堵站，沈發惠、賴品妤也要求台鐵於3個月內儘快製定消防防護計畫，未來也將會持續監督相關進度，以確保公共安全。