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掃蕩幫派分子 汐止警查扣刀械、百萬現金
COVID-19疫情持續延燒，警政單位也遭受波及，但新北市汐止警分局仍於疫情嚴峻時間，對幫派分子進行掃蕩，查扣百萬元現金及武士刀等32把刀械，並將闕姓主嫌等5人依組織犯罪條例移送偵辦。
汐止警分局調查，闕男等人僅因口角糾紛就糾眾鬥毆，將被害人毆打成傷，經長時間蒐證後，近日持搜索票及拘票，分別前往台北市松山、北投及新北市汐止等4個據點進行掃蕩，當場逮捕闕姓主嫌等5人，查扣1百萬現金、鎮暴槍及武士刀等多把刀械、手指虎等管制物品。
汐止警分局分局長林詮峰表示，分局除原有4名確診外，另自主健康管理期間陰轉陽增加3名，迄今已有7名確診，隔離人數最高達到28名警力，警力雖受影響，但維護治安的動能，並不受限，偵辦案件不停歇；據統計，今年1到4月間同仁們共逮捕134名通緝犯，破獲92起毒品案件，優於去年同期破獲率高出28%，全般刑案發生數亦較去年減少42件。
此外，員警協助阻詐金額高達2千萬，取締改裝機車曾經1小時49部，罰款最高累計達30萬元，有心人想利用疫情期間擾亂汐止地區秩序，警方將會以行動展現維護治安、交通的決心，同時，更將案件偵辦作為以影集方式，上傳分局汐止警好讚及社群臉書，強調治安交通絕不打烊。
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