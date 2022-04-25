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金山慈護宮媽祖聖誕 捐白米、紅包助弱勢

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區的信仰中心金包里慈護宮在媽祖聖誕千秋，將信眾的善心來捐出，有白米與一個五百元的紅包，要來幫助萬里、金山、石門三區的弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區的信仰中心金包里慈護宮在媽祖聖誕千秋，將信眾的善心來捐出，有白米與一個五百元的紅包，要來幫助萬里、金山、石門三區的弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆3月23日是媽祖聖誕千秋，金山區的信仰中心金包里慈護宮舉辦禮斗法會與酬神活動，慈護宮特別將信眾的善心來捐出，有白米與一個五百元的紅包，要來幫助萬里、金山、石門三區的弱勢家戶，度過難關，自立自強起來。

在禮斗法會的最後一天，也是媽祖聖誕千秋的這一天，由慈護宮董事長帶領理監事一起進行參拜儀式，萬里、金山、石門三區區長與市議員也都一同來參拜，為地方祈求平安，並且接受物資的捐贈，有白米與一個五百元的紅包，要帶回區內送給自強戶，希望他們在媽祖的幫助下，生活能夠更好一些。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，媽祖的生日期待要以有意義的方式來度過，善用信眾捐出的善心，轉化成物資與實質的協助，希望透過區公所的物資媒合分送，能夠幫助真正需要幫助的自強戶，讓自強戶們都因此自強起來。

媽祖 金山 法會

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