民眾借不到YouBike頻客訴 議員曝北市3個月收252件

台北市目前約有2萬多台YouBike，但議員王欣儀指出，民眾在尖峰時段時常借不到車、還不了車，甚至在近3個月1999列管案件中YouBike相關的申訴案就高達252件，客訴重點就是車輛調度問題，將來YouBike2.0預計設置1200站，是原來的3倍多，讓她質疑將來要如何調度人力。交通局回應，除要求廠商加強調度能量外，並針對需求較高站點增加車柱或於周邊增設站位。

台北市議會今進行交通部門質詢，王欣儀指出，目前YouBike1.0還有1.1萬台車，YouBike2.0則有1萬500台車，合計2萬1500台，平均一天總租借次數約10萬次，但在平日上下班尖峰時段，仍頻傳車輛調度問題。

王欣儀表示，她調閱今年1999市民當家熱線的列管案件，短短3個多月內，與YouBike相關的申訴案就高達252件，「無車可借」、「無柱可還」等車輛調度問題，仍然是客訴重點。

王欣儀表示，常常接獲民眾陳情尖峰時間常找不到站點還車，必須騎遠一點才能順利還車，導致因停靠更遠造成多餘費用外，還車後還找不到公車可以搭回家，抱怨「實在有夠衰」。也有民眾說星期一的早上，車子非常容易一下子就被借光；另外也有人在準備還車時，發現調度備用的多台車輛阻擋站內車柱，導致無法歸還車輛。

王欣儀質疑，微笑單車廠商是否基於成本考量，所以不打算擴增人力，而導致民眾借不到車；原本YouBike1.0總共有401站，未來在2.0預計會設置1200站，站點多了3倍且更分散，若調度人力還採一樣的規模、方式進行，如何將調度服務做得更好。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，YouBIke2.0以廣而密方式設站，每站規模約15車位，因設站規模較小，容易因尖峰時間用車需求突然湧入造成無車可借或無位可還情形。

廖苑伶表示，為改善此問題，除要求廠商加強調度能量外，並針對需求較高站點增加車柱或於周邊增設站位，原YouBIke 1.0既有站位也加速1.0車柱退場增補2.0車柱作業，以擴大YouBIke 2.0站位吞吐量。

另外，廖苑伶表示，隨著今年再補上YouBIke2.0自行車，以改善無車無位狀況。YouBIke2.0站距短，建議民眾可下載APP查詢，利用周邊150~200公尺距離站位借還車。