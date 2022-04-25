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人行道施工挖到天然氣管線 北市內湖區500戶供氣中斷

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
漏氣中壓瓦斯管汰換熔接修復。圖／產發局提供
漏氣中壓瓦斯管汰換熔接修復。圖／產發局提供

北市內湖區內湖路二段103巷104號前人行道施工，今下午營造公司施工不慎挖損天然氣管線，導致內湖路103巷100號至環山路三段口，約500戶用戶供氣中斷，產發局表示，已督導欣湖天然氣公司立即進場搶修，預計下午5時完成搶修作業恢復供氣，同時提醒用路人於行經該路段時減速慢行，以確保行車安全。

產發局表示，今日下午1時21分接獲欣湖天然氣公司通報，位於內湖路二段103巷104號前人行道側溝施工案件，於施工時不慎挖損埋設地下的天然氣管線，欣湖公司於20分鐘內派員抵達現場並確認遭挖損管線為2英吋中壓PE天然氣管線，欣湖公司於2時23分停止該段管線供氣進行搶修作業，並依通報流程通報經濟部能源局及產業發展局。

產發局表示，獲報後即要求欣湖天然氣公司停氣後務必盡速調集人員及機具進場搶修，以減少對用戶影響，另要求該公司搶修時亦須注意交通狀況，務必減少施工對交通影響，並請用路人於行經該路段時減速慢行，以確保行車安全。

內湖路二段103巷瓦斯管搶修工程。圖／產發局提供
內湖路二段103巷瓦斯管搶修工程。圖／產發局提供

人行道 北市

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