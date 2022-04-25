人行道施工挖到天然氣管線 北市內湖區500戶供氣中斷

台北市內湖區內湖路二段103巷104號前人行道施工，今下午營造公司施工不慎挖損天然氣管線，導致內湖路103巷100號至環山路三段口，約500戶用戶供氣中斷，產發局表示，已督導欣湖天然氣公司立即進場搶修，預計下午5時完成搶修作業恢復供氣，同時提醒用路人於行經該路段時減速慢行，以確保行車安全。

產發局表示，今日下午1時21分接獲欣湖天然氣公司通報，位於內湖路二段103巷104號前人行道側溝施工案件，於施工時不慎挖損埋設地下的天然氣管線，欣湖公司於20分鐘內派員抵達現場並確認遭挖損管線為2英吋中壓PE天然氣管線，欣湖公司於2時23分停止該段管線供氣進行搶修作業，並依通報流程通報經濟部能源局及產業發展局。