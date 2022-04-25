等了50年！新北塭仔圳市地重劃開發 2026年完工實現

新泰塭仔圳重劃區面積近400公頃，原有的鐵皮屋預定本月底前拆除完畢，市府也針對各項公共設施用地進行規劃，重劃工程預計2026年完工。新北市長侯友宜表示，新泰塭仔圳完工後，再加上五股夏綠地、泰山楓江地區約有近600公頃，是兩個大安區的腹地，這樣的空間絕對能夠好好發展，會是未來產業最好的地方。

侯友宜指出，新泰塭仔圳是國門之都，卻有近6000間違章工廠擺在這，每個人從桃園機場到台北市都會看到一片鐵皮屋，根本不能看，他特別到內政部報告，對方還問：「你是說真的還假的？」

他認真向中央說明，審查委員會也很配合，僅花1、2年就通過案子，開始執行，最後花了半年就幾乎全數拆除，地景風貌完全改變。

新莊區長林煌源認為，新莊內較多商業、產業規劃。由於北端的重劃區鄰近新莊副都心、原本熱鬧繁榮的上新莊區域，在此規畫了商業區、產業專區、停車場等，可銜接相關需求；中間段的重劃範圍內，主要亮點在鄰近輔仁大學的中正路商圈，該區有捷運新莊線輔大站，除了交通便利外，原本的商圈型態成熟，輔大學生消費族群穩定，未來中正路兩旁的建物將退縮10公尺左右，相信會呈現更體貼消費者的商圈環境。

其中最為人詬病的交通問題也有解方。林煌源表示，新莊區內將會新設兩條30米寬的計畫道路，其中橫向的30米道路會取代現在僅兩線道的三和路，解決輔大醫院附近交通擁塞現象，方便民眾就醫，縱向的30米道路，北起幸福路、貫穿中正路商業區向南延伸，可取代車多擁擠的新樹路、瓊林南北路等，徹底改善交通。

泰山區長林慶豐表示，塭仔圳在泰山地區的鐵皮屋已經拆除完畢，目前也已經規劃相關公園跟新設學校用地，當地以貴子坑溪貫穿，水利局後續將在當地打造類似新莊中港大排的河廊景觀。當地交通藉由機場捷運串連周邊的商業區，還有新北產業園區、楓江都市計畫區，不論是居住、商業、就業等，相信泰山未來是新北市發展區域之一。

林慶豐認為，新莊跟泰山都是大新北的起源之地，對於現有住戶來說，很期待看見塭仔圳翻轉後的容貌，對於有意願搬來新泰地區，或是想來開發的業者來說，也是很好的契機。

至於泰山地區過去亦傳出淹水狀況如何解決？林慶豐指出，此次塭仔圳重劃作業，將針對容易淹水的新北大道重整，道路積水問題將獲得改善，老舊的既有道路也會重新翻新規劃，不論是街景或是防災，都會有所改善，讓人耳目一新。

另外，泰山地區目前只有在公園路上的泰山體育園區設有防災公園，但此處鄰近舊有社區，距離人口密集區有一段距離，此次的防災計畫中，會再新增一處防災公園，對於泰山地區來說，兩側都有疏散避難的地方，可大大提升防災量能。

新北市議長蔣根煌認為，未來塭仔圳跟副都心地區，就是新北市的東區，北北基桃總計有1千萬人口數，現在新莊的大眾運輸陸續規劃建設，包含機場捷運、知識產業園區的轉運站等，未來也可成為新北當地知名地標，媲美台北101大樓。

蔣根煌指出，新莊輔大醫院很多優秀醫生，包含心臟科等，提供良好的醫療資源跟環境。塭仔圳的重劃土地，未來可規劃運動中心跟老人時尚活動中心，完工之後長輩白天可以跳舞打球，讓年輕人不會有後顧之憂，更安心工作。

「新莊、泰山未來會帶動人口進駐，新莊甚至可以跟板橋比擬。」蔣根煌認為，新莊還有發展空間，相較板橋已經開發成熟且人口飽和，加上周邊的五股垃圾山已經變身為夏綠地，北北基的中心點就在新莊，非常看好後勢經濟發展。

新塭仔圳擁親水綠地享優質醫療

新北市是一座超過400萬定居人口的大都市，且轄區腹地廣大，相較已經開發成熟的台北市，有更多的人口紅利及開發空間，成長力道更為強勁，為了朝向國際型大都市發展，成為北台灣經濟、產業重地，市地的重新整併、規劃開發顯得更為重要，而新北整開區中佔地最廣的新泰塭仔圳重劃區，更是其中的亮點。

新北市地政局表示，近400公頃的塭仔圳空間大易規劃，重劃後土地格局方正，棋盤式街道整齊畫一，還有3條捷運線行經，一改以往巷道狹窄、擁擠混亂的生活環境，且能縫合新莊副都心、泰山都市計畫區，呈現先進的國際都市市容。

塭仔圳重劃區內以住商為主，住宅用地比例約58%、商業用地約11%，預計可容納約10萬人口，除了位處北台中心點、交通便利的優勢條件外，攸關生活品質的公園綠地比例也高達10%。

尤其流經重劃區北側的貴子坑溪，以往遭工業廢水汙染，素有「黑龍江」之臭名，配合市地重劃進行河川整治，未來沿著溪畔兩側都將設置公園，形成一條親水綠色廊帶，還將整建13座跨溪橋樑，其中包含2座景觀橋，完善民眾的休閒遊憩空間，提升居住生活品質。

此外，大量人口移入的狀況下，醫療服務越顯重要，塭仔圳地區最重要的醫療院所－輔仁大學附設醫院，為地區中度急救責任醫院，具24小時心血管疾病急救處置能力，但附近道路狹窄，民眾就醫不便，緊急救護需求也難免受到延誤。為此，塭仔圳市地重劃時，在輔大醫院旁規劃一處醫療用地，可供未來輔醫擴展院區，或其他醫療體系進駐之所需，滿足讓在地居民就醫需求，也能享有更好的醫療照護品質。

地政局指出，塭仔圳重劃工程已於去年6月展開，現正進行地下管線、汙水、排水管道的施工，區內數條30米寬的計畫道路將會優先施作，希望能以最快的速度來紓解當地交通，也已在輔醫急診室門口闢建一條緊急救護便道，在工程完成前提供救護車通行，增加黃金救援時間。

地政局也特別呼籲，重劃工程需先破壞而後創建，未來施工期間可能造成些許不便，還請民眾及用路人多多理解與配合，一起期待全新面貌的塭仔圳。

北台灣中心點 塭仔圳交通便捷前景可期

新北市新泰塭仔圳重劃案如火如荼施工中，該區約400公頃，南接機捷，環狀線可搭車至台北與新北，未來還有五泰輕軌可接台北港，交通便利，可與新莊副都心共構成一個核心，再與三重第二行政中心及新板特區共構「新北三核心」。

塭仔圳面積近400公頃，位於新莊西側，以往都是鐵皮工廠，被外界稱為城市毒瘤，新北市府大刀闊斧，拆除鐵皮工廠，重新規畫、設計塭仔圳重劃區。

新北市長侯友宜表示，他希望透過三環六線，把大台北生活中心拉出來，最遠可以到桃園。他現在是一環一環在拉，現階段捷運南、北環正在發包，如果台北市東環段也發包，第一大環就能全部串起來。接下來就是利用新北樹林線還有板南線、新莊、蘆洲、五股、泰山等軌道設施包出第二環，最後的第三環就是到桃園，軌道交通路網就成功接出去了。

侯友宜說，這個時候，新北市就會是在中心點的位置，尤其是新莊與塭仔圳的位置，這個地方將會是新北的精華區。

新北市府地政局提到，塭仔圳不只捷運路網多，周邊還有中山高速公路五股交流道、台一線、台65快速道路等聯外道路，不管去台北還是往南都很方便。

加上塭仔圳腹地大，能夠好好規畫，市府不只重設道路，未來大樓也都會依照法規退縮，人行道會變得相當寬敞，與以往的住宅區相比，會乾淨整齊許多。