柯文哲校園停課標準戰略戰術矛盾 議員批：家長心很累

台北市長柯文哲今赴北市議會進行施政報告，針對疫情提出戰術、戰略、戰鬥等做法，但北市議員苗博雅質疑，北市防疫戰略矛盾、戰術混亂，導致市民慌亂心累，並舉出北市校園停課、社區篩檢戰術、戰略不同步的情況，盼市府能盡快改善。

苗博雅指出，北市防疫上提出戰術、戰略、戰鬥3部分，當中有許多問題。第一，有關北市校園停課部分，北市很多戰略矛盾、戰術混亂，家長心很累。柯文哲市政報告中認為，中央應提出一天要控制多少確診數，「那北市可以預先得知一天有多少確診數嗎？」

柯文哲表示，每日新增多少案例要透過公衛手段去控制；苗博雅馬上回說，北市也有相關公衛手段，但真的可以控制多少確診病例？柯文哲說，昨天已與衛福部長陳時中講過，北北基桃的防疫手段不可能不一樣。

苗博雅批，柯自己說北北基桃防疫手段不能不同，但北市現在就不斷自創標準，以校園停課為例，中央有訂定停課標準，北市卻又訂定自己的停課標準，然而北市又不讓校園遵循北市標準，反而開放學校自行訂定，現在卻又說國高中全面停課。

苗博雅表示，標準、作為混亂，對於其他議員質詢內容，竟還說下周事情還早，星期四再談還來得及，但對家長來說，若星期四五六才知道下周小孩要不要上課，這是很混亂且痛苦的事情。建議市府在疫情轉型期間，停課應做到標準明確、開放有疑慮者請防疫假、做線上學習，不要北市幾百所學校有幾百套標準。

另北市社區篩檢問題，苗博雅指出，對於社區篩檢北市府戰略明確、戰術相反、戰鬥亂成一團。針對高風險區包含北北基桃、六都的台中、台南、高雄地區，比較社區篩檢站及人口比例，北市雖擁有豐富醫療資源，但設置的篩檢站卻偏少。

苗博雅表示，相較人口比例，社區篩檢站數量輸給基隆、高雄、新北。基隆每6萬人就設置一個篩檢站，高雄每11萬人一個、新北每30.6萬人一個，但北市35萬人才設一個篩檢站，總共僅提供7大院區社區篩檢站，盼在疫情升溫期間，能提高篩檢量能。