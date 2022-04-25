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楊寶楨哏圖酸簡舒培、苗博雅惹議 柯文哲：誰寫誰負責

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨參選人楊寶楨臉書製作哏圖酸「有黨證、免隔離」的圖卡，今天被議員簡舒培質詢是否恰當？柯文哲說，「我個人沒看到，誰寫的，誰負責就好。」圖／引用自楊寶楨臉書
民眾黨參選人楊寶楨臉書製作哏圖酸「有黨證、免隔離」的圖卡，今天被議員簡舒培質詢是否恰當？柯文哲說，「我個人沒看到，誰寫的，誰負責就好。」圖／引用自楊寶楨臉書

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，北市議員簡舒培正在居家隔離，今天也以視訊方式質詢，簡舒培質疑，她與議員苗博雅、張斯綱都是在周玉蔻得知確診就馬上隔離，不過民眾黨參選人楊寶楨卻在臉書製作哏圖酸「有黨證、免隔離」的圖卡是否恰當，柯文哲表示，「我個人沒看到，誰寫的，誰負責就好。」

資深媒體人周玉蔻先前因確診居家隔離，民眾黨參選人楊寶楨也第一時間在臉書用哏圖酸圖「有黨證、免隔離，雙標，綠能你不能又來啦。」

簡舒培今天質詢柯文哲，只要有民眾採檢陽性之後，接觸者就要居家隔離，台北市的疫調隔離政策，會因為政黨不同而不同嗎？柯文哲說，不會啊，誰來都一樣，議員問，「所以這個圖卡做錯了？」柯文哲回，「這個錯了」，台北市疫調不會因為政黨不同，而不同。

簡舒培也問柯文哲，她與苗博雅隔離速度都比柯文哲快，但為什麼會有民眾黨參選人要說有黨證就免隔離？由於質詢時間結束，柯文哲並沒有答詢，不過之後議員林亮君也再度質疑，民眾黨參選人製作這樣的圖卡是否恰當？柯文哲回答，「我個人沒看到，誰寫的，誰負責就好。」

居家隔離 柯文哲 簡舒培

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