小編猝死症市府拒國賠 立委批：侯友宜別再傷害家屬

新北市金山區公所新媒體組長陳嘉緯2020年不幸在家中因過勞猝死，金山區公所回函家屬表示拒絕賠償，新北市法制局表示陳嘉緯是「自願˙加班」，拒絕國賠。時代力量立委王婉諭偕同陳嘉緯的父親、委任律師等人向新北市府喊話，希望侯友宜別再傷害家屬。

王婉諭表示，陳嘉緯在過世前一個月，加班時數超過 100 小時；過世前半年，每月平均加班時數也超過 80 小時，成為公所加班時數最高的員工。不僅如此，王婉諭更進一步指出，陳嘉緯是約聘人員，在金山區公所受僱的三年內就歷經四次調動、五次職務轉換，甚至還被要求擔任主管職的新媒體小組長，明顯與他的職級與待遇不符。

王婉諭表示，新北市政府卻說因為陳嘉緯上班時間有從事非公務性質的工作，認定陳嘉緯是「自願加班」而拒絕國賠申請。難道整個新北市政府都是用「做功德」的方式去看待這些加班的人員嗎？

陳嘉緯的父親悲痛表示，如果不是嘉緯的認真，金山區的粉絲專頁不可能會是新北市 29 區中的第一名。後來新任的金山區公所廖區長因初來乍到不熟悉地方，所以嘉緯才來協助，今天他卻對嘉緯這樣的不公，實在感到非常難過。

家屬委任律師關治維表示，「自願加班」這個說法，新北市法制局對於「強迫」的認定過於狹隘，似乎必須要經過主管強制指示或威脅才算是強迫。陳嘉緯有許多加班紀錄是陪同區長跑行程並擔任紀錄，是受長官指示而出勤加班，為能繼續保住工作嘉緯又怎可能拒絕長官的工作要求呢？法制局的說明顯然不合乎一般社會經驗與常理。

家屬委任律師黃志國表示，本件的國家賠償聲請案是在今年 1 月 12 日遞狀聲請，金山區公所並沒有在30天內與陳爸爸、陳媽媽聯絡協調的時間，甚至到了 3 月中旬，已經滿 60 天了，金山區公所也沒有任何要開啟協商程序。

黃志國表示，金山區公所的處理方式是如此的粗糙，不給家屬任何協調的機會，而且拒絕賠償理由書才短短三頁，這樣的內容要花三個月才寫得出來。