新北五股八里淡水部分路段 5/1起路邊停車收費
新北市政府交通局今天發布新聞稿表示，5月1日起，五股區中興路3段、八里區八里大道與淡水區新市一路3段等部分路段、總計95格路邊公有停車位，將納入收費管理。
新北市交通局停車營運科長許芫綺在新聞稿中表示，五股區中興路3段58巷收費時間為平日週一至週五，自上午7時至下午6時採計次收費，每次新台幣60元。
淡水區新市一路3段101巷收費時間也是平日週一至週五，自上午7時至晚間8時，每半小時10元計時收費。
八里區八里大道收費時間則為國定假日及例假日，自上午8時至下午6時止，每半小時10元計時收費。
許芫綺說，停車收費除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享使用公有停車位，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。
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