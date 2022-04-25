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北市敬老卡將可搭台鐵 時程待台鐵研議

中央社 / 台北25日電

台北市邁入超高齡社會，市長柯文哲今天宣布，未來敬老卡將可搭乘台鐵，預估到了120年，預算須比現在多編4億1922萬餘元。社會局說明，何時啟用待台鐵研議。

柯文哲今天上午赴議會進行專案報告，經國民黨籍議員秦慧珠要求後說明，交通局長陳學台跟產業局長林崇傑因司機確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被匡列居家隔離，所以無法到場；副市長黃珊珊則為跟衛福部長陳時中開會請假。

針對重陽敬老金預算編列情形，柯文哲表示，台北市65歲以上人口已在2月達到50萬4028人，佔比超過20%，邁入超高齡社會，且人數與佔比會持續增加。

柯文哲說，醫療跟教育是基本人權，因此他上任後決定補助65歲以上長者健保費，導致去年花在長者福利的預算比104年增加26.4億元，不過他認為健保費會再漲價，加上長者人數又會變多，因此預算會再增加。

柯文哲指出，除了健保費補助，長者福利還包含敬老卡每個月480點補助、長照服務等，其中敬老卡等將來環狀線蓋好、台鐵納入使用範圍後，使用比率會繼續上升，預算可能會超過健保費補助。

柯文哲預估，到了120年，健保費補助的預算會比現在多花9億6417萬餘元，敬老卡多4億1922萬餘元，長照服務多7億1800萬元，總共比現在多21億餘元。

柯文哲說，議會通過的台北市重陽敬老禮金致送自治條例，經市府覆議被否決後，市府已在1月25日函請行政院函告無效，若未來行政元函復公布生效，市府將再視財政狀況研擬作法。

不過，柯文哲指出，重陽敬老金屬於非中央法定預算，根據行政院主計總處規定，未來編多少預算就會扣減多少中央補助款，等於要花兩倍的錢。

社會局說明，台鐵納入敬老卡使用範圍為民進黨立委張宏陸建議，台北市政府將同意台鐵徵詢，上路時程待台鐵整合各縣市意願後確認。

柯文哲 台鐵 保費

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