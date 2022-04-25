設「動物福祉小站」 北市動物園揭照養祕訣

台北市立動物園新規畫的「動物福祉小站」已落成啟用，園方希望以實體展示及體驗參與的方式，讓民眾了解動物園在維護動物福祉上的努力，動物園表示，目在規劃於兒童動物區，展示內容包含從動物出生時保育員及獸醫會做的各種準備，以及保育員為不同動物設計的環境豐富化設施，讓遊客親身體驗揭祕照養要訣。

動物園表示，近年來評斷動物福祉的專業趨勢，不再僅以圈養動物的空間大小或是其他環境好壞等間接證據來評估，而是以每隻個體反映出來的身心狀況來直接衡量。因此規劃照養每一種動物，也不再只是就其居住的環境，更會從動物的出生、成長到死亡搭配一連串的計畫，讓圈養動物在有限的環境中，也盡可能得到應有的動物福祉。

動物園表示，動物福祉小站中的展示包含從動物出生時保育員及獸醫會做的各種準備，以及保育員為不同動物設計的環境豐富化設施，還有動物訓練及動物醫療的解說，展示方式以實際比例的豐富化設施，讓遊客親身體驗的方式，透過豐富的內容，揭開動物園在照養動物上的祕密。

動物園表示，台北市立動物園今年已經有107年的歷史，早已從過去以休閒娛樂為目的的設計，轉變為以保育教育為主要目標的現代動物園。雖然判斷動物的福祉，可能像是莊子和惠子焉知魚之樂的歷史辯答，「不是動物本身很難完全了解到動物的心情是好或壞」。