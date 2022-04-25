北市人口流失遷新北桃園多 柯文哲：2050年再少45萬人

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告人口政策、防疫量能、行政中立等議題，對於台北市少子化、人口流失嚴重，柯文哲今天再度推估，台北市到民國138年，總人口數將再從今年3月底的249萬人，持續降至203萬人；甚至高齡人口比例將達40%，也就是五人中，就有兩人是高齡老人。

柯文哲說，人口減少不是台北市專有，2020年台灣已經生不如死，甚至現在六都人口都在減少，全台都一樣，如果我們的人口政策不變，台灣人口數還會持續下降。

柯文哲也分析台北市人口減少有兩個波，第一個波是在6歲突然遷到外縣市，可能是台北市0至6歲福利比較好，但6歲以後，各縣市福利各有不同，唸小學就離開台北市；另外，還有40歲左右還有一個人口流失多的波，代表許多年輕人買房子，買不起台北市房，買到新北、桃園的房子；至於台北市老人不會移出去，台北市醫療比較好，公共運輸也比較方便。

柯文哲說，台北市因為疫情除籍人口數有八萬人，加上6歲、40歲兩個人口流失的波，造成台北市人口下降。至於台北市人口流失到哪些縣市？柯文哲的專案報告指出，國內淨遷以遷往新北市占30.52%及桃園5.98%最多，遷往新北市前四名行政區，分別是汐止、三重、新店及板橋；遷往桃園前四名行政區則是桃園、龜山、中壢及蘆竹。尤其捷運的便利，讓人口移到外縣市。

為了留住年輕人，北市府推出結婚送千萬抽獎政策，不過柯文哲也說，他也不認為有人會為了一兩萬結婚，但就是表達對新人的恭喜；至於台北市的住宅政策，將持續推動社會住宅，希望未來完成兩萬戶公宅，每戶住兩人，就會留住四萬人在台北市。

柯文哲也分析台北市主要人口的推力與拉力，人口推力增加還是因房價所得比過高，台北市110年的房價所得比為16.29倍，新北為12.52倍、全國9.46倍、桃園7.95倍；另外，桃園104年推出每月三千元的育兒津貼、中央107年統一全國發放，無設籍限制，父母兒童無需再設籍北市。

對於除籍問題，北市府表示，民政局已經五度向內政部反映修法，但內政部回應暫無修正必要，表示未禁止國人入境返台，不宜因各人情況不同而變更作業。